Lezen in Flow 1

Het eerste nummer van 2018 ligt in de winkel, vol interviews, reportages, inzichten en tips. In het openingsverhaal van deze nieuwste Flow vraagt journalist Jocelyn de Kwant zich af waarom en voor wie ze steeds maar foto’s en filmpjes maakt om te delen op Instagram en Facebook. Een verhaal over social media, terug naar jezelf en terug naar het moment. Als extra’s maakten we een illustratoren-kwartet en een nachtschrift, met weetjes over de nacht en schrijfruimte.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Vertragen

Van langzaam lunchen tot achteruit lopen: creatieve manieren om het leven even stil te zetten. Inspirerend leven

In Parijs vond Joséphine Baker de vrijheid die ze in Amerika niet kreeg. Toch was ze vastbesloten ook Amerika te veroveren en leverde ze een lange strijd voor gelijke rechten. Patronen in de liefde

Als je snapt dat je – net als ieder ander – niet perfect bent, kun je negatieve patronen die een rol spelen in je relatie makkelijker achter je laten. De limonademakers

De opkomst van frisse siropen, spannende smaakcombinaties en mooie flesjes en etiketten. En verder onder andere: reportage van Nederlandse correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro, vaker doen: hulp vragen, beeldreportage in India, en waarom we grote klussen zo vaak uitstellen (en dat anders kunnen aanpakken).

Twee extra's: nachtschrift en illustratoren-kwartet

