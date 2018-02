Lezen in Flow 2

Het tweede nummer van 2018 ligt in de winkel, vol interviews, reportages, inzichten en tips. Omdat we vieren dat we alweer tien jaar bestaan en zin hadden in wat kleine veranderingen, is Flow vernieuwd. Je komt nieuwe vormelementen tegen, nieuwe letters en andere rubrieken waarmee inhoud, illustraties en beelden nog beter tot hun recht komen, maar Flow nog wel vertrouwd voelt. Daarnaast maken we komend jaar bij elk nummer een groot notebook: de Flow Mini-cursus. Het thema van dit nummer: schrijven om jezelf beter te leren kennen.

Ook te lezen en te zien in Flow 2:

Het busjesgevoel

Als je wilt, kun je er zó mee naar Parijs rijden: het kampeerbusje is als een geheime doorgang naar een avontuurlijker leven. (En dat vrije gevoel kun je ook zonder busje hebben).

Als je wilt, kun je er zó mee naar Parijs rijden: het kampeerbusje is als een geheime doorgang naar een avontuurlijker leven. (En dat vrije gevoel kun je ook zonder busje hebben). Correspondent in Spanje

Buitenlandse correspondenten vertellen het verhaal dat ze in de nieuwsmedia niet kwijt kunnen, maar dat voor hen iets bijzonders belicht van het land waar ze werken. Deze keer: Hagar Jobse vanuit Madrid.

Buitenlandse correspondenten vertellen het verhaal dat ze in de nieuwsmedia niet kwijt kunnen, maar dat voor hen iets bijzonders belicht van het land waar ze werken. Deze keer: Hagar Jobse vanuit Madrid. Contact met onbekenden

Je openstellen voor vreemden kan je veel brengen. Wat er gebeurt als je écht om je heen kijkt.

Je openstellen voor vreemden kan je veel brengen. Wat er gebeurt als je écht om je heen kijkt. Voorjaars-boekentips

Dunne boeken, bekende Nederlandse schrijvers en aanraders van bloggers en redactie: twaalf boeken voor de lente.

Dunne boeken, bekende Nederlandse schrijvers en aanraders van bloggers en redactie: twaalf boeken voor de lente. En verder onder andere: eindredacteur Marije schreef zich in voor een driedaagse leesretraite, het inspirerende leven van Clementine Churchill, de kleurrijke outfits van kunstenaar Frida Kahlo en negen manieren om stilte en rust te vinden.

eindredacteur Marije schreef zich in voor een driedaagse leesretraite, het inspirerende leven van Clementine Churchill, de kleurrijke outfits van kunstenaar Frida Kahlo en negen manieren om stilte en rust te vinden. Twee extra’s: inpakpapier en Mini-cursus notebook.

Flow 2-2018 is te bestellen in onze webshop en ligt nu in de winkel. In deze video hieronder zie je wat je kunt verwachten van Flow 2-2018.