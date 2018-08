Lezen in Flow 6

Het zesde nummer van 2018 ligt in de winkel: vol interviews, reportages, inzichten en tips. In het openingsverhaal ontdekt journalist Otje van der Leij hoe je perspectief verandert als je beseft dat de aarde eigenlijk maar een piepklein onderdeel is van iets veel groters.

Ook te lezen en te zien in dit nummer:

Deel eens een zozo-dag

Eén blik op je tijdlijn en je zou denken dat iedereen op Instagram het perfecte lichaam heeft, of de leukste dag ooit beleeft. Wat als we eens gewoon het leven laten zien?

Dag plastic zakjes

Je eigen bakjes en zakjes meenemen als je boodschappen gaat doen: het scheelt een berg afval, maar is het niet veel gedoe? Journalist Anneke Bots probeert het uit.

Waar niemand meer naar keek

Verjaardagen, vakanties… Ooit waren het iemands herinneringen, nu redt de Duitse fotograaf Anke Heelemann oude foto’s van de vergetelheid. Door ze een nieuw leven te geven.

Niets mis met een guilty pleasure

Ja hoor, ze leest weleens een boek. Maar journalist Fleur Baxmeier kan zich óók verheugen op Temptation island.

En verder onder andere : het leven van Patti Smith, hoe het meedelen in iemands succes beter voor je is dan afgunst voelen, en de kleine wijsheden uit de boekjes van journalist Caroline Buijs.

Extra's: notitieboekje op paspoortformaat en mini-cursus: wat kun je leren van Japans geluk?

