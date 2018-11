Lezen in Flow 8

Hij is er: het laatste nummer van 2018. Met onze jaarlijkse 365 dagen-kaartjeskalender (deze keer in een uitneembaar boekje), die we elk jaar met veel plezier maken. De extra feestelijke cover werd geknipt door de Schotse Emily Hogarth. Lees hier wat nog meer in Flow 8 staat.

De woorden uit je jeugd

Koppig vasthouden aan je gelijk of jezelf een uitspraak van vroeger horen zeggen: soms zie je opeens je eigen vader of moeder door je gedrag heen schemeren. De ideeën van je ouders liggen vaak diep verankerd. Soms grappig, soms ergerlijk. Wat wil je vasthouden en wat laat je liever los?

Je kunt de meldingen en vinkjes van WhatsApp uitzetten, maar zelf als je mobiel op stil staat, brandt hij in je zak. Is het een idee om te stoppen met WhatsApp? Of kun je eigenlijk niet zonder?

Wie was Seneca nou eigenlijk? Een korte introductie, met illustraties van Deborah van der Schaaf.

In Japan kunnen ze dit goed: genieten van de kleine, nauwelijks waarneembare dingen in het leven.

journalist Anneke Bots vraagt zich af of ze wel ambitieus genoeg is, leer beter kijken en focussen op de details, het herbarium van Emily Dickinson en het inspirerende leven van de Britse schilder Dora Carrington.

