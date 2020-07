Lezen in Flow 6

Alsof we weer echt kunnen proosten, en net wat dichter bij elkaar kunnen zijn. Met onze schaduwen, zoals op deze cover, kan het.

In deze Flow weer veel mooie verhalen over vertragen, een ode aan verbeeldingskracht en nog steeds een beetje #stayhome, zoals de prints met illustraties rond het thema ‘thuis’.

In Flow nummer 6-2020 vind je onder andere:

Een ode aan de fantasie: ontsnappen aan de dagelijkse realiteit kan heerlijk zijn, en brengt ons in contact met dat wat we zelf niet kunnen en niet durven.

ontsnappen aan de dagelijkse realiteit kan heerlijk zijn, en brengt ons in contact met dat wat we zelf niet kunnen en niet durven. De liefde z’n tijd gunnen: waarom relaties opknappen van vertragen.

waarom relaties opknappen van vertragen. Wat afzondering je brengt: alleen zijn – ook al is het een uurtje – geeft je meer zelfkennis en tijd voor dingen die er echt toe doen.

alleen zijn – ook al is het een uurtje – geeft je meer zelfkennis en tijd voor dingen die er echt toe doen. En verder: het leven van Jane Fonda, slim op social, hoe de natuur je kan leren je blik naar buiten te richten, veel tips voor zomerboeken, een verhaal over extra gevoelig zijn (ook als je meer thuis bent) en nog veel meer.

Deze extra’s vind je in Flow 6:

#stayhome. Een van dé hashtags van 2020. Ook in de zomer zullen we vaker thuis zijn dan we tijdens andere vakanties gewend waren. Daarom als extra vijf prints met illustraties rond het thema ‘thuis’. Ook bij dit nummer: een patternbook met onder andere briefpapier, zelf te vouwen enveloppen en nog meer papier met patronen van Loes van Oosten.

Flow 6 is vanaf vandaag verkrijgbaar in de winkels en in onze shop.

Fotografie Floor van Koert