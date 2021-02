Ons honderdste nummer ligt in de winkel!

Toen Flow Magazine jaren geleden op een zolderkamer in Haarlem bedacht werd, hadden we niet verwacht dat we hier en nu het honderdste nummer gemaakt zouden hebben. En wat zijn we daar trots op!

Op de cover van ons honderdste nummer, Flow 2-2021, staat een foto van Danique van Kesteren, die in dit nummer aan de hand van beelden vertelt over haar maandenlange quarantaine – thuis en op het Zuid-Franse platteland. En zoals altijd krijg je bij Flow 2 paper goodies. Deze keer: boekje met verhalen om in slaap te vallen en posterboek vol mooie quotes.

In Flow 2-2021 vind je onder andere

Opgeven is ook een optie: Als iets niet blijkt te werken of minder leuk uitpakt dan gedacht, zijn we vaak geneigd om toch door te pakken. Maar waarom zouden we eigenlijk niet mogen stoppen?

Ondertussen in Australië: Natuurschoon en rust zijn de beloning voor een leven zonder oprit, stromend water en boodschappenservice op een dunbevolkt Australisch eilandje.

Het recept: Volgens Issa Niemeijer-Brown van bakkerij Gebroeders Niemeijer in Amsterdam kun je thuis net zulk lekker brood bakken als de bakker.

Met meer aandacht: De tijd vliegt als je veel op de automatische piloot doet, terwijl verrassing en verstilling juist kunnen ontstaan als je routines en gewoontes wat meer loslaat.

Extra: Boekje met verhalen en posterboek vol quotes

Los bij dit nummer zit een posterbook met 16 quote-posters. En je vindt in Flow 2 ook een boekje met verhalen (illustraties door Léa le Pivert) die je kunnen helpen om je hoofd leeg te maken, rust te vinden, te ontspannen en beter in slaap te vallen. Ze zijn afkomstig uit het boek Tijd voor jezelf van Kathryn Nicolai. Met haar verhalen die inzoomen op momenten van aandacht, stilte en klein geluk, schept ze een wereld waarin je je kunt terugtrekken.

