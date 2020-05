Zo maken we Flow vanuit huis

De hele Flow-redactie ging vanaf half maart vanuit huis werken. Halsoverkop werden werkplekken ingericht, gepoetst en opgevrolijkt. Leuke bonus: tijdens het video-vergaderen bij elkaar binnen kijken.

Art director Karin

“Ik geniet van de fruitbomen in de tuin, die steeds meer in bloei komen. Ook is het fijn dat ik tijdens werk mijn plaid kan omslaan voor warme benen (lijkt me op de redactie ook wel wat). Maar ik mis alle collega’s, en het is echt schakelen tussen werk en twee jongetjes in huis: hun gezichten kwamen al vaak voorbij tijdens video-vergaderingen.”

Marketeer Jelka

“Ik heb de televisie-/logeer-/strijkkamer omgebouwd tot eigen Flow-office. Het wordt er steeds gezelliger.”

Coördinator online Ilse

“Ik heb een bureau in de woonkamer gezet en me omringd met mooie plaatjes en planten. Mijn vriend werkt in de IT en stond erop om een enorm werkstation voor me te bouwen, dus nu zit ik achter drie schermen :-).”

Stagiair Anna

“Ik werk vooral aan de eettafel. De serie Friends op de achtergrond helpt gek genoeg om me te concentreren: ik ken die afleveringen zo goed dat ik niet eens meer naar het scherm hoef te kijken.’’

Managing editor projecten Caroline

“Vanuit huis werken doe ik altijd al het grootste deel van de week. Nieuw is nu de ‘Let’s stay home’-slinger boven mijn bureau: toen we die een paar jaar geleden voor het Flow Book for Paper Lovers maakten, hadden we niet gedacht dat-ie op deze manier toepasselijk zou zijn.”

Coördinator eindredactie Marije

“Ik ben lekker in de tuin aan het werk. Wat ben ik nu blij met de zon! En met de keuze om onze stadswoning te verruilen voor een huisje met meer groen, rust en ruimte om ons heen.”

Creative director Irene

“In één dag bouwde ik mijn strijk- en rommelkamer om tot het fijnste werkplekje in huis (waarbij ik in de pauzes de boeken verder op kleur sorteer als meditatief momentje). Nu nog zorgen dat mijn pubers het niet steeds inpikken…”

Editor online Bente

“Mijn katten Cor en Moos vinden mijn werkkamer volgens mij leuker dan ik. Als ik de een van het bureau af haal, klimt de ander op de plank erboven. Ook leuk tijdens online vergaderingen.”

Vormgever Petra

“Mijn pup vindt het helemaal geweldig dat ik elke dag thuiswerk: veel rust en regelmaat. Hij ligt standaard aan mijn voeten. De snoeren heb ik door de lucht hangen omdat hij ze anders door kan bijten.

Creative director Astrid

“Ik haal veel troost uit mijn prachtige magnolia voor het raam van mijn nieuwe werkplek in het voormalige strijkkamertje. Hiervoor had ik geen bureau thuis, ik werkte aan de eettafel. Van wandelingen neem ik steeds dennenappels of takjes mee, en die leg ik voor het raam.”

Managing editor Jolanda

“Elke ochtend trek ik me terug in mijn tuinhuisje. Ik kan er ongestoord werken, met muziek. En ik zie de tuin met de dag veranderen.”

Stagiair Wendy

“Ik werk vooral in mijn kamer aan mijn bureau, dat ik een beetje heb opgefleurd met tulpen. En ter inspiratie staat mijn prikbord met mooie plaatjes en foto’s voor het raam.”

Stagiair Moya

“Voor mij moet een werkplek rustig maar aantrekkelijk zijn; ik wil graag blij worden van het daar dagelijks zitten. Ik zet dus vaak nieuwe bloemen en kaarsjes neer om de plek een beetje op te vrolijken.”