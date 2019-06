1977: voor het eerst naar Engeland

In het Flow Zomerboek delen we de vakanties waar we een speciale herinnering aan hebben. Managing editor Caroline Buijs ging in 1977 voor het eerst met haar familie naar Engeland.

“Na Duitsland was Engeland onze tweede vakantie in het buitenland – ik was acht, bijna negen. Per nachtboot voeren we naar Engeland, en de volgende ochtend kwamen we vol verwachting aan bij de cottage die mijn ouders voor drie weken hadden gehuurd. Dat viel tegen: het was er vochtig en muf en bovendien was het lastig om uitstapjes te maken – de beloofde bus reed niet in de zomer en we hadden geen auto.

Na een week sloegen mijn ouders aan het improviseren en verkasten we per taxi, trein en bus naar de kust van Bournemouth. Terugkijkend vind ik dat best stoer: met vier kinderen je hele vakantie omgooien. In Bournemouth logeerde ik voor het eerst van mijn leven in een heus hotel. De vriendelijke eigenaar sleepte speciaal voor ons met stapelbedden, zodat we met z’n zessen op een kamer pasten. Ik vond het er geweldig. Elke ochtend kregen we een ander ontbijt (ik at voor het eerst cornflakes en we ontdekten op hoeveel manieren de Engelsen eieren klaarmaken) en ’s avonds aten we vreemde Engelse toetjes (warme vla met een gebakje erin).

‘Mijn vader draaide per ongeluk een vol rolletje in zijn fototoestel’

Uiteindelijk gingen we na twee in plaats van drie weken naar huis. In familieverhalen werd Engeland later ‘die mislukte vakantie’ genoemd, al heb ik dat – mede door die week in een hotel – als kind nooit zo ervaren. Toen we na een week de foto’s gingen ophalen, wachtte ons een aparte verrassing. Mijn vader had per ongeluk een vol rolletje in zijn toestel gedraaid, waardoor de foto’s van Engeland zijn vermengd met die van schaatstochten en sinterklaasavond. En zo sta ik dus tegelijkertijd in zee én op het ijs, en spoken de sinterklaassurprises rond op het terras van onze cottage. Toen waren die foto’s een enorme teleurstelling, nu vind ik ze geweldig: dat je door toeval zulke gekke plaatjes kunt krijgen… dat lukt in het digitale tijdperk niet meer.”

Tekst en foto’s Caroline Buijs