We hebben allemaal weleens een zo zo-dag. Verrassend genoeg kan Instagram een fijne oppepper zijn, als je de juiste accounts volgt. 5 selfcare Instagram-accounts die je een beter gevoel over jezelf kunnen geven.

Bente van de Wouw plaatst regelmatig illustraties met daarin een quote verwerkt over zelfliefde, de kracht van vrouwen en eerlijkheid. Je hoeft niet iedere dag gelukkig te zijn, je bent niet op aarde alleen maar om gewicht te verliezen en het is helemaal niet erg als je het allemaal even niet meer weet, zijn boodschappen die ze met haar illustraties de wereld in gooit. “Iedereen worstelt (weleens) met het leven,” zegt ze. “We zien het alleen niet van elkaar doordat er, vooral online, maar weinig over gesproken wordt. Dat wil ik veranderen.”

Bekijk het Instagram-account van @tobehonestnl.

In 2017 deed Morgan Harper Nichols een oproep op haar website: wie wil zijn of haar (levens)verhaal vertellen? Aan de hand van zo’n verhaal maakt ze een klein kunstwerk, vaak met bemoedigende woorden. Op Instagram deelt ze het vervolgens met de rest van de wereld door middel van illustraties en korte gedichten. Inmiddels heeft ze meer dan 1 miljoen volgers op haar account.

Bekijk het Instagram-account van @Morganharpernichols.

‘You are not alone. We are now growing together,’ staat er in de biografie van het Instagram-account. In iedere illustratie probeert Soolooka, een getekend mensje, een boodschap over te brengen. Dat het helpt om positief over jezelf te praten en te denken, dat het goed is om zo af en toe uit je comfortzone te komen en dat je niet te hard voor jezelf moet zijn.

Bekijk het Instagram-account van @Soolooka.

Regelmatig plaatst Kelli Pease positieve berichten. Dat het oké is om fouten te maken, bijvoorbeeld. En wat je kunt doen op een dag dat je wat minder lekker in je vel zit. Oh, en ze plaatst iedere vrijdag een foto of filmpje van puppy’s. Alleen daarom al een goede reden om te gaan volgen.

Bekijk het Instagram-account van @Happsters.

Een account dat gebroken harten probeert te helen. Er staan vooral veel quotes over dat onderwerp in de tijdlijn, maar je vindt er ook regelmatig invuloefeningen en memes met humor. Het account is ook leuk voor iedereen die niet met een gebroken hart te maken heeft. Zo delen ze ook vaak affirmaties, quotes over houden van jezelf en zelfvertrouwen.