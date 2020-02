9 tips voor minder drukte in je hoofd

Geen mensen, geen herrie: de stilte opzoeken kan snel helpen om de drukte in je hoofd de baas te worden en weer op te laden. 9 tips voor wat uurtjes, een dagje of langer stilte.

Een dag(deel) stilte

1. Forest bath

Een boswandeling maken is sowieso rustgevend, (deels) in stilte lopen is nog weer anders. Je ruikt, ziet, hoort en voelt dan meer, omdat je meer gefocust bent. In Japan is er voor het met aandacht in de natuur wandelen een speciale naam: shinrin-yoku, wat zoiets betekent als ‘een bad nemen in het bos’. Een keertje proberen? Ga mee met Eva Visser (van online magazine Our nature) op forest bathing op dinsdag- (’s-Graveland) of donderdagochtend (Overveen) van tien tot twaalf uur. Je wandelt een paar kilometer in een rustig tempo, en onderweg doe je een paar simpele oefeningen.

2. In stilte wandelen

Stiltemaker, noemt Sharon Huisman zichzelf. ‘Omdat ik geloof in een wereld waarin we écht de tijd nemen voor onszelf. Waarin je stil mag zijn en het niet allemaal hoeft te weten. Om zo grote verlangens met kleine stapjes vorm te geven in een wereld die constant van alles van je vraagt,’ zegt ze op haar site. Ze organiseert onder andere een-opeen heisessies op de Posbank (bij Arnhem), waarbij je het laatste gedeelte in stilte loopt. Daarnaast kun je met haar ook stilteretraites van meerdere dagen doen.

3. Mediteren in de huiskamer

Mediteren kan prima alleen, maar in een groepje is het soms makkelijker. Omdat je net iets minder snel geneigd bent om over te slaan, omdat je je misschien wat minder snel laat afleiden en je na afloop, als je wilt, nog wat ervaringen kunt delen. Het idee van Stadsverlichting is dat je ergens in een huiskamer (elke tweede zondag van de maand ’s avonds van acht tot negen) een uurtje gaat mediteren, terwijl op zo’n duizend andere adressen hetzelfde gebeurt.

Zoek op Stadsverlichting.nu naar een huiskamer bij jou in de buurt (of bied er zelf een aan).

Een paar dagen ertussenuit

4. Het kloosterleven

In veel kloosters kun je je een paar dagen terugtrekken uit het dagelijks leven. Soms in totale stilte, soms wordt er bijvoorbeeld alleen tijdens de maaltijden niet gepraat. Vaak kun je ook deels meedraaien met het kloosterleven, bijvoorbeeld bij een viering in de kapel, het beluisteren van een repetitie van de cantorij of een ochtendmeditatie. Ook is er alle ruimte om een boek te lezen, wat te schrijven of ergens in stilte te zitten.

5. Drie dagen vertraging

Veel mindfulnesstrainers bieden retraites aan – soms helemaal in stilte, soms gedeeltelijk. Om even te resetten, tot rust te komen en je vooral bezig te houden met dit moment (in plaats van gisteren toen je de trein miste of volgende week als je zo’n vol programma hebt). Programmaonderdelen zijn verschillende mindfulnessoefeningen (zoals de bodyscan, waarbij je je concentreert op steeds een ander deel van je lichaam), eenvoudige yogaoefeningen, stiltewandelingen en meditaties. Vaak is er ook veel ruimte voor jezelf om te schrijven, te tekenen of je te laten masseren.

Kijk bijvoorbeeld op Livemindfully.nl, Mindfulwerken.nl/agenda, Hanskloosterman.com, Marloukleve.nl, Happysoultravel.nl/mindfulness of zoek op ‘mindfulness + retraite (of weekend) + jouw woonplaats’.

6. Even uitzoomen

Een paar dagen pauze nemen van wat je allemaal aan het doen bent, veel buiten zijn, en niets is verplicht. Uitzoomen van waar je normaal middenin zit, noemen mindfulnesstrainers Karlijn Jacobs en Brenda Lelie dat. Zonder de dagelijkse stressdingetjes die soms ongemerkt je leven in sluipen. Ze organiseren geregeld een Slow Living-weekend in een voormalig klooster in Ubbergen (bij Nijmegen). Op het programma staan onder meer yoga in de ochtend, meditaties en een stiltewandeling.

Offline gaan

7. Hulp van een app

De app Forest is een leuke manier om je wat bewuster te zijn van je smartphonegebruik. Wil je je een tijdje focussen op één activiteit, dan zet je de app aan en stel je in hoelang je offline wilt blijven. Vanaf dat moment wordt er een zaadje geplant en als het je lukt om dertig minuten niets anders op je telefoon te openen, is er een boom gegroeid. Zo kun je uiteindelijk een heel bos planten en spaar je punten voor extra’s zoals een boomhut. Kom je toch in de verleiding om iets anders te doen op je telefoon, dan word je aangemoedigd met kreten als ‘Get your things done’ en ‘Don’t look at me!’

8. Witte plekken

White spots zijn plekken op dekaart waar geen internet bereik is. Je moet ze wel even zoeken met je mobiel: ontwerper Richard Vijgen maakte een app (compleet met routeplanner) die elektromagnetische straling visualiseert. In Nederland heeft alleen een stukje van de Veluwe geen netwerk voor internet en mobiele telefoon. Filmmaker Bregtje van der Haak, die meehielp met de ontwikkeling van de app, maakte voor VPRO Tegenlicht een documentaire over mensen die op zoek gaan naar gebieden zonder bereik (de aflevering Offline als luxe is terug te zien op Npo.nl, zoek op 8 mei 2016).

9. Digitale detox

Esther van Onna verzamelt kleinschalige, authentieke adresjes. Ze merkte dat veel mensen (inclusief zijzelf en haar kinderen) op die mooie plekjes meteen naar de wificode vroegen om maar weer te kunnen scrollen en gamen. Daarom boekte ze een keer een vakantiehuis zonder enig mobiel bereik, en dat was heerlijk voor iedereen. Ze deden boodschappen op marktjes, kookten en wandelden veel. De kinderen tekenden, knutselden, speelden buiten, zwommen. “Even offline zijn maakt ook dat je je meer verbindt met elkaar,” zegt Esther. De week beviel zo goed, dat je op haar site nu ook ‘digital detox’ als zoekcriterium kunt aanvinken: plekken met geen of beperkt bereik.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Annie Spratt/Unsplash