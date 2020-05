Babette zoekt uit wat impact heeft op het milieu

Babette Porcelijn (46) is oprichter van het platform Think big act now en auteur van de boeken De verborgen impact en EcoPositief in vijf stappen.

Waar zet jij je voor in?

“Ik ben bezig met het vernieuwen van de Impact top 10-tool. Die top 10 laat zien waarmee we wereldwijd de meeste impact hebben op het milieu. Voor de gemiddelde Nederlander staan spullen op nummer één – daarna komen vlees eten, huis en auto. Omdat niemand een gemiddelde Nederlander is, werken we nu aan een nieuwe versie van onze tool waarmee je je eigen verbruik op deze gebieden gedetailleerd kunt invullen. Vervolgens kun je ook zien wat het betekent voor jouw impact op het milieu als je dingen anders zou gaan doen, zoals minder spullen kopen, je auto wegdoen of vegetarisch eten.”

Wat doe je zelf om je impact te verkleinen?

“Ik heb geen auto meer, eet vegetarisch en vlieg niet. Toch voelt het niet alsof ik iets heb opgegeven. Want voor vlees zijn andere lekkere maaltijden in de plaats gekomen en onze vakanties zijn een stuk avontuurlijker geworden. Zo zijn we naar Rome gefietst en hebben we een huttentocht gemaakt in de Pyreneeën. Verder koop ik alleen wat ik echt nodig heb, het liefst tweedehands. Al moet het wel praktisch blijven; voor bijvoorbeeld onderbroeken geldt deze regel niet.”

Waarom word je hier blij van?

“Het is geweldig om me dagelijks bezig te houden met iets wat er echt toe doet. Natuurlijk verdiep ik me door dit werk ook in verschrikkingen als vervuiling, klimaatverandering, ontbossing, armoede en slavernij, maar ik heb vooral veel lol in mijn nieuwe manier van leven. Ik ben gezonder en spaar ook nog eens geld uit. Mensen denken vaak dat duurzaam leven duurder is, maar je houdt honderden euro’s per maand over. Daardoor kan ik een jaar vrij nemen om aan een boek te schrijven.”

Wat is jouw gouden groentip?

“Weet waar je grootste impact ligt en ga daarmee aan de slag. Dan ben je echt effectief aan het verduurzamen. Als je twijfelt over grotere beslissingen – bijvoorbeeld of je wel of niet zonder auto kunt, zou ik zeggen: probeer het eens een tijdje. Het zou je verrassend goed kunnen bevallen en van het geld dat je uitspaart, kun je leuke dingen doen. Of af en toe een taxi nemen. Ook heel belangrijk: geniet van je nieuwe ervaringen. Life starts at the end of your comfortzone.”

