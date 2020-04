Bakvideo’s voor thuis

Heb je wat tijd om handen en kun je wel wat afleiding gebruiken? Probeer dan eens een nieuw recept. Niet alleen leuk om te doen, maar ook rustgevend. Deze bakvideo’s helpen je verder.

Vegan worteltaart

Volgens Sanne van Livingthegreenlife.com wordt deze vegan worteltaart gemaakt met ingrediënten die je waarschijnlijk al in de kast hebt staan. Het fijne aan deze taart is dat er weinig suiker in zit, maar het toch een lekkere, zoete smaak heeft dankzij de kokosyoghurt en de speculaaskruiden. De video is hieronder te bekijken, het recept vind je hier.

Kaneelkoekjes

Sabine van Ohmyfoodness.nl laat in deze video zien hoe je zelf kaneelkoekjes kunt maken. Het schijnt niet moeilijk en vooral heel lekker te zijn. Ingrediënten die hiervoor gebruikt worden zijn onder andere bloem, ongezouten boter, kristalsuiker en natuurlijk kaneelpoeder. De video is hieronder te bekijken, het recept vind je hier.

Pecan vlechtbroodjes

Deze broodjes van Uitpaulineskeuken.nl heb je (hopelijk) in een handomdraai gemaakt. Je hebt er onder meer bladerdeeg, roomboter, kaneel en pecannoten voor nodig. De video is hieronder te bekijken. Het recept vind je hier.

En hier vind je het recept voor een gezonde brownie met pindakaas-swirl.

Fotografie Livingthegreenlife.com