Borduren op vintage kaarten

Met borduursels geeft de Italiaanse Francesca Colussi Cramer een andere draai aan vintage foto’s en ansichtkaarten. ‘Het is een langzame en nauwkeurige activiteit, bijna meditatief.’

“Niet ver van waar ik woon, is een oud rommelwinkeltje. Een aantal zomers geleden zag ik er buiten op tafel dozen vol met oude ansichtkaarten staan. Ik kocht er een paar en ging zomaar wat experimenteren door op de kaarten te borduren met garens die ik nog had liggen uit mijn academietijd.

De kaarten belandden in een la en ik dacht er niet meer aan, totdat ik een jaar of twee later tijdens een wandeling in Wales kunstenares Lindsey Colbourne ontmoette. Die ontmoeting prikkelde me om weer iets creatiefs te doen. Ik stuurde haar een van de kaarten, begon nieuwe te maken en ben er nooit meer mee opgehouden.

In eerste instantie was het borduren van de kaarten puur iets voor mezelf, om weer met mijn handen bezig te zijn. Het is een langzame activiteit, heel relaxed. Over één kaart doe ik twee of drie dagen. Een van de eerste kaarten gaf ik de titel Dear Louise, how many stitches are needed to repair your soul? Het was een retorische vraag aan kunstenares Louise Bourgeois (1911-2010), die ooit een werk maakte met de titel The act of sewing is a process of emotional repair.

Borduren werkte voor mij ook echt op die manier. Het was een vorm van meditatie. Zo’n nauwkeurige, langzame en tijdrovende bezigheid helpt om betekenis te geven aan de gedachten in je hoofd. Zo probeerde ik een nieuwe weg te vinden om mijn creativiteit te gebruiken.

De titels die ik mijn werken geef, zijn soms persoonlijk, maar ik gebruik ook weleens zinnen die op de achterkant van de kaart staan. Vaak lees je daar ontroerende dingen. Zo schreef iemand vanaf haar vakantieadres: ‘Dear Fred, wish we could see more sun’, en op een andere kaart stond: ‘It’s bitterly cold here, we just live in one room.’

Zulke zinnen doen denken aan een scène uit een film. Je probeert je voor te stellen wat eraan voorafging en wat erna gebeurde. Ook gebruik ik regelmatig een van de mooie zinnen die ik heb gelezen en heb opgeschreven in mijn notitieboek. Ik prik zo’n quote ook weleens op de muur. Eentje die ik nu wil ophangen is: ‘Vergelijk jezelf niet met anderen.’ Dat is iets waaraan ik moet werken, vind ik zelf. Iedereen is anders, je moet gewoon je eigen leven leiden zo goed als je kunt en jezelf niet afmeten aan anderen.”

Tekst Chris Muyres Fotografie Francesca Colussi Cramer