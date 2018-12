De Filosoof: Seneca

Wie was Seneca nou eigenlijk? Deze vraag staat centraal in de eerste aflevering van De Filosoof, een nieuwe rubriek in Flow. Deze keer: Seneca en de stoïcijnse filosofie.

Lucius Annaeus Seneca was een Romeinse schrijver en stoïcijns filosoof, geboren in een welgestelde familie in Spanje. Hij ging al op jonge leeftijd naar Rome om over retorica te leren (de kunst van het spreken in het openbaar), maar werd vooral gegrepen door de stoïcijnse filosofie (was zijn vader niet blij mee). Een tijdlang leefde hij extreem sober en had hij zelfmoordplannen – hij zag ervan af omdat hij het zielig vond voor zijn vader. Uitgangspunt van het stoïcisme: probeer je niet druk te maken om dingen waar je geen invloed op hebt. Focus je niet op het resultaat, maar op je innerlijke doel, oftewel: je houding en de manier waarop je met gebeurtenissen omgaat – dáár heb je wel invloed op.

Meer weten over Seneca en de andere stoïcijnen? In dit filmpje wordt het duidelijk uitgelegd:

