De getekende vaatwasrekjes van John Donohue

Soms komen nieuwe hobby’s voort uit pure noodzaak. Zo vindt John Donohue na het verliezen van zijn baan, rust in het tekenen van een vaatwasrekje. Soms wel drie keer op een dag.

In Flow 9 schrijft Aaf: ‘In deze tijd zijn we allemaal op zoek naar nieuwe hobby’s, omdat het zorgt voor escapisme en vrijheid in onze creativiteit.’

Nee, we hoeven niet gelijk vloeiend Chinees te spreken of een volleerd yogi te zijn aan het eind van de intelligente lockdown. We mogen met onze nieuwe hobby gewoon prutsen en fouten maken. Voor wie tijd en zin heeft, kan deze periode een mooie tijd zijn om iets te doen wat je altijd al had willen leren.

De grote impact

De vrijheid om een nieuwe hobby te kunnen kiezen, klinkt natuurlijk ideaal. Toch heeft niet iedereen die vrijheid. Een nieuwe hobby kan ook ontstaan uit pure verveling of verdriet, omdat al je werk wegvalt bijvoorbeeld.

John Donohue, een man die al zijn werk verloor in de crisis, schreef in The New York Times een prachtig stuk, The big impact of a small hobby, over hoe hij elke dag zijn afdruiprekje tekende en daar rust in vond.

Hij vertelt: ‘When I would tell people that drawing saved my life, I thought I was being hyperbolic. Then the coronavirus hit. I started drawing my dish rack every night. Sometimes, especially during the lockdown, depending on how stressful things are, I draw it two or three times a day.’

The only thing of pure pleasure I’ve ever known. pic.twitter.com/eurKHxbOv9 — John Donohue (@EatDrawRepeat) June 21, 2020

I’ve lost track of the weeks, the days, and the hours—but not the dishes. #COVIDー19 pic.twitter.com/AhoSW5pyJJ — John Donohue (@EatDrawRepeat) May 25, 2020

Beauty is everywhere if you open your eyes in that William Blake kind of way. pic.twitter.com/iVb63G4Woc — John Donohue (@EatDrawRepeat) October 30, 2020

Lees het artikel The big impact of a small hobby van The New York Times hier.

In Flow 9 schrijft Aaf in het verhaal ‘Het nieuwe amateurisme’ over de afdruiprekjes van John Donohue.

Tekst Aaf Brandt Corstius en Sara Assarrar Illustratie John Donohue