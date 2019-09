De risoprints van Selma

In elke editie van Flow vertellen creatieven waar ze mee bezig zijn. Deze keer is dat bijvoorbeeld Selma Hoitink, eigenaar van risodrukkerij Tosam.

Wat ben je aan het doen?

“We pakken de laatste dozen uit en richten onze nieuwe studio in: Het Huis van Betekenis, een community van tekenaars en creatieven in Utrecht. Thomas en ik zijn allebei grafisch ontwerper en verliefd op risoprint: een stencildruktechniek waar de mooiste, intense kleuren uit komen. Deze techniek is in de jaren tachtig van de vorige eeuw uitgevonden in Japan. Nu hebben we eindelijk een plek waar we ook stencilworkshops kunnen geven.”

Hoe werd je verliefd op de risoprint?

“Dankzij Thomas, op wie ik in 2013 óók verliefd werd. Ik ontmoette hem bij een expositie. Hij had met twee vrienden een risoprinter aangeschaft om strips mee te drukken. Ik vond het meteen prachtig. De machine brandt de afbeelding uit een soort vloeipapier met een plastic coating. Daar waar de ‘gaten’ zijn gebrand, komt de inkt doorheen – via een grote drum die over het papier draait. Iedere kleur wordt apart gedrukt. Drukwerk met meerdere kleuren moet dus steeds opnieuw door de machine, waardoor er ‘foutjes’ kunnen ontstaan. Dat maakt het levendig, charmant. Het is altijd spannend als het papier eruit rolt. Echt een magisch moment.”

De machine heeft een eigen wil?

“Ja. We hebben nu twee – tweedehands – risoprinters en met de oudste heb ik vaak ruzie. Foutjes zijn leuk, maar wij proberen ze wel te minimaliseren. Als de printer het papier verkeerd pakt, denk ik: waarom doe je dat nou?’ Alsof hij het expres doet.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Carolien Sikkenik Styling Anne-Marie Rem Visagie Carmen Zomers Agency