Tuinieren helpt tegen somberheid en kan een therapeutisch effect hebben. Annette Beerens is tuintherapeut en werkt met mensen die een burn-out hebben of depressief zijn. In Flow 4 vertelt ze over de tuin als therapie.

“Tijdens normale psychotherapie probeer je inzichten te krijgen door te praten over hoe het met je gaat. Bij tuintherapie kijk je naar de loop van de natuur, en dat geeft je inzichten. In een therapie tuin ga je de grond bewerken, groente zaaien, planten verzorgen en oogsten.

Veel mensen die depressief zijn, hebben het vertrouwen in zichzelf en de wereld voor een deel verloren. Het is soms een openbaring dat ze iets kunnen laten groeien en dat ze er een paar maanden van kunnen eten. Of als iemand een onrustig leven leidt en maar geen stabiliteit kan vinden, kan het enorm helpen om een tuin op orde te brengen. Snoeien, spitten en de grond zaai-klaar maken helpt ze om zelf een volgende stap te zetten.”

