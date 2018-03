Een week stilte

In de rush van alledag lukt het soms niet om na te denken over wat je echt wilt. Drie vrouwen namen een korte time-out en vertellen erover in het Vakantieboek. Hieronder een deel van het verhaal van Nathalie, die een week op stilteretraite ging als afsluiting van haar opleiding tot mindfulnesstrainer.

“’s Ochtends worden we om zes uur gewekt met een ouderwets belletje op de gang. Dan beginnen we met yoga, gevolgd door zit- en loopmeditaties, en aan het eind van de dag is er een korte lezing door een van de begeleiders. In het begin voel ik me nog wat opgejaagd, de maalstroom in mijn hoofd gaat maar door en het is allesbehalve stil. Alles kan een trigger zijn: een schilderij aan de muur, een opmerking van de begeleider tijdens de meditatie, een associatie of herinnering. Mijn gedachten gaan volledig met me aan de haal, ze kapen me echt.

Maar naarmate de week vordert, krijg ik meer rust in mijn hoofd. Het lukt me steeds beter om mijn gedachten van een afstandje te bekijken. Ze zijn er nog wel, maar ik identificeer me er niet meer mee. Ik besef: ik heb gedachten maar ik bén ze niet. En er komen allerlei gevoelens langs, maar ook die ben ik niet. Dat zijn waardevolle inzichten. Vaak zijn gedachten of gevoelens maar flarden: soms hebben ze een functie, maar heel vaak ook niet. En dan kun je ze maar beter gewoon weer voorbij laten gaan.”

In het Vakantieboek, dat nu met 50% korting te koop is in de Flow Shop, kun je meer lezen over de ‘nadenkvakantie’.

Tekst Annalot Boersma Fotografie Bonnita Postma