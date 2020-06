Eenzaam, somber, stress? Boekentips voor elk gevoel

Ook in wankele tijden zijn er altijd verhalen − die hoop geven en je laten reizen in je hoofd. In Flow 5 geven Maarten Dessing en Helena Hilgerdenaar boekentips voor elk gevoel, uit De Boekenapotheek van Ella Berthoud en Susan Elderkin en van de Flow-redactie.



Wat te lezen als je…

Eenzaam bent:

‘Max, Mischa & het Tet­offensief’, Johan Harstad (Podium)

De Napolitaanse romans (deel 1 t/m 4), Elena Ferrante (Wereld bibliotheek)

Sombert:

‘De genezing van de krekel’, Toon Tellegen (Querido)

‘Kleine genoegens’, School of Life (Nijgh & Van Ditmar)

Je hulpeloos voelt:

‘Ruw’, Marie Kessels (De Bezige Bij)

Je baan verliest:

‘De man die werk vond’, Herman Brusselmans (Prometheus)

‘Het boek ont’, Anton Valens (Augustus)

Je ruziet met je partner:

‘Liefde, als dat het is’, Marijke Schermer (Van Oorschot)

‘Hier ben ik’, Jonathan Safran Foer (Ambo|Anthos)

‘Gemeengoed’, Ann Patchett (De Bezige Bij)

Stress hebt/bang bent:

‘De man die bomen plantte’, Jean Giono (‘doorgeefverhaal’ dat is te downloaden op Genoeg.nl)

‘Siddhartha’, Hermann Hesse (De Bezige Bij)

Te veel (online) shopt:

‘De grote Gatsby’, F. Scott Fitzgerald (LJ Veen Klassiek)

Te veel naar schermen tuurt:

‘Ilias en Odysseia’, Homeros (Van Oorschot)

Gewoon zin hebt in een goed gevoel:

‘Het zwembad’, Libby Page (A.W. Bruna)

‘Kleine helden’, Almudena Grandes (Signatuur)

Het hele verhaal over boeken en gevoelens lees je in Flow 5.

Tekst Maarten Dessing & Helena Hilgerdenaar Fotografie Patrick Tomasso/Unsplash.com