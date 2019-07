1979: Voor het eerst naar Italië

In het Flow Zomerboek delen we de vakanties waar we een speciale herinnering aan hebben. Flow’s managing editor Jolanda vertelt over haar eerste keer naar Italië in 1979.

“Zodra we de grens Oostenrijk-Italië gepasseerd waren, beving me voor het eerst dat gekke dubbele gevoel van opwinding en thuiskomen. De middenberm vol kleurige oleanders, de ruige bergen met her en der een verdwaald huisje, de felle zon erboven: ik vond het nu al prachtig, híer wilde ik zijn.

De dag ervoor waren we in ons Kevertje vanuit Haarlem vertrokken – ik tussen mijn broertjes in op de achterbank, mijn vader achter het stuur en mijn moeder ernaast met de tas broodjes. We waren op weg naar het Gardameer: de plek waar mijn ouders zulke goede herinneringen aan hadden en die ze ons nu ook wilden laten zien. Het was één groot feest, die vakantie waarin ik vijftien werd.

Dat er een land bestond waar je elke ochtend knapperige broodjes Nutella at, in korte broek en op slippers naar een strandje wandelde, in een azuurblauw meer zwom en je liet opdrogen in de zon… Waar de citroenen gewoon aan de bomen hingen, waar je elke dag op een terras at (spaghetti en lasagne, het waren de jaren zeventig) en waar ’s avonds in de straatjes nog volop leven was. Als ik erop terugkijk, genoot ik vooral in stilte: liggend met mijn boek op dat zalige strandje, verwonderd lopend door die straten en luisterend naar die prachtige taal.

Sindsdien ben ik Italië alleen maar leuker en mooier gaan vinden. Als ik een tijdje niet ben geweest, begint het te kriebelen en plan ik een reisje naar Venetië, Sicilië, Toscane of een van m’n andere favoriete plekken.”

Tekst en beeld Jolanda Dreijklufft

