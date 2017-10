Landelijk Tiny House-evenement

We schreven al vaker over tiny houses. Zo maakten we er in de special Flow Wonen een heel krantje over en vertelden Irene en Martijn over hun kleine huis in Flow 6-2016. En klein wonen blijft in trek: op zaterdag 7 oktober is er voor het eerst een landelijk evenement over in Almere Poort: de Tiny House Nederland Jamboree.

Deze dag, georganiseerd door Stichting Tiny House Nederland, staat in het teken van klein wonen. Je kunt vijftien verschillende huisjes bekijken, luisteren naar inspirerende lezingen en op de informatiemarkt ideeën opdoen voor het bouwen van je eigen kleine woning. Wil je weten hoe het is om op twintig vierkante meter te wonen? Stel je vragen aan de tiny house-bewoners die aanwezig zijn. De entree is gratis en je hoeft je van tevoren niet aan te melden. Meer informatie vind je hier.

Marjolein Jonker, die het evenement opent, vertelde eerder in Flow hoe het is om in een kleine woning te leven. Haar blog lees je hier.

Foto Marjolein Jonker