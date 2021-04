Een pluktuin beginnen met Rachel: de zadenbox van Plukatelier (1)

Flow’s online stagiaire Rachel wordt ontzettend blij van de lentemaanden, zonnestralen én bloemen plukken. Daarom probeert ze de komende maanden de Pluiktuin zadenbox van Plukatelier uit.

Ik heb iets met bloemen. Deze liefde heb ik denk ik van huis uit meegekregen. Al van kleins af aan krijg ik steevast twee boeketten op mijn verjaardag. Een van mijn opa en oma en een van mijn ouders. Op Valentijnsdag komt mijn vader nog altijd thuis met een roos voor mijn moeder, mijn zus en mij. En ik sta tegenwoordig regelmatig bij de bloemenkraam op de markt, omdat we daar vroeger ook altijd kwamen op de zaterdagochtend.

Afgelopen zomer was ik op vakantie in Zeeland en stuitte ik op een pluktuin bij een kleine boerencamping. Het was zo een heerlijke middag tussen alle bloemen dat ik helemaal met een fijn gevoel naar huis ging. Toen ik laatst de zadenbox van Plukatelier voorbij zag komen op internet, maakte mijn hart een sprongetje. Die pluktuin kun je namelijk ook gewoon in je eigen tuin tevoorschijn toveren, volgens Jennita Jansen, van Plukatelier. Ze vertelt me hoe ze op dit idee is gekomen en wat ze nog meer allemaal doet met haar atelier.

Hoe kwam je op het idee van de zadenbox?

“Een van de vragen die ik het meest krijg is: ‘welke soorten bloemen zijn geschikt voor in mijn pluktuin?’ Daarom heb ik een paar van mijn favoriete soorten bij elkaar gebracht in de Pluktuin zadenbox. De zaden produceren lekker lang en veel bloemen, juíst als je ervan plukt. Het leek me leuk om op deze manier iedereen die niet goed weet waar hij moet beginnen met bloemen zaaien, op weg te helpen.”

En je Plukatelier, hoe is dat ontstaan?

“Plukatelier is ontstaan uit mijn liefde voor de natuur, tuinieren en bloemen. Met mijn handen in de aarde voel ik me dicht bij de natuur en dicht bij mezelf. Dat vond ik zo prettig dat ik besloot dit meer in mijn leven te willen. En daaruit is deze onderneming ontstaan. Op mijn eigen kleinschalige bloemenkwekerij kweek ik op natuurvriendelijke wijze seizoensbloemen voor mijn bloemenabonnementen, bruiloften, afscheidsceremonies, events en restaurants. Ook lever ik bloemen aan collega stylisten en bloemisten.”

Wat maakt het werk zo mooi?

“De schoonheid van bloemen verveelt nooit en ik vind het heerlijk om met de bloemen van mijn eigen veld bloemrijke creaties te maken. Een gedeelte van de oogst hang ik te drogen of doe ik in de bloemenpers. Met die droogbloemen maak ik in de herfst en winter, als er even geen verse bloemen zijn, kaartjes, droogboeketten en kransen. Deze passie probeer ik ook over te brengen door middel van workshops in mijn bloementuin en mijn boek Pluktuin.”

Kan ik als beginner de zadenbox ook gemakkelijk gebruiken?

“Ja, door de duidelijke zaai-instructie die erbij zit kun je meteen aan de slag, en op mijn Instagram-account en blog probeer ik zo veel mogelijk tips te geven zodat iedereen lekker de hele zomer bloemen uit eigen tuin kan plukken.”

Waarom vind je het belangrijk dat mensen meer de tuin in gaan?

“Naast dat het magisch blijft om uit een zaadje een prachtige plant met bloemen te zien groeien, is het ook gewoon heel goed voor mens, dier en natuur als er meer groen in onze directe leefomgeving komt. Daar kunnen we samen voor zorgen en ik geloof ook echt dat iedereen groene vingers kan ontwikkelen. Ik gun iedereen het plezier van tuinieren en hoop daarin te kunnen inspireren lekker zelf aan de slag te gaan.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Wike Zijlstra Photography