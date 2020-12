Geleerd van een boek: Caroline over kleine stappen nemen

Soms kan een boek of film iets opschudden in je hoofd. Waarna je dingen anders gaat zien of doen, en er er misschien nog vaak even aan denkt. Voor Caroline Buijs, managing editor specials, was dat de film Julie & Julia, die haar leerde dat kleine stappen nemen ook genoeg is.

Caroline Buijs: “Of het nu om haken ging, tuinieren, verbouwen of een ander ‘groot’ project: ik heb lang last gehad van koudwatervrees, omdat de grootte van zo’n project me onoverkomelijk leek. Maar door Julie & Julia ben ik dat anders gaan zien. In de film is Julie haar leven zat en zoekt ze iets waar ze lol in heeft, wat haar aan de gang houdt.

Wanneer ze het kookboek Mastering the art of French cooking van kookgrootheid Julia Child in haar bezit krijgt, besluit ze álle recepten te gaan koken en er een blog over bij te houden. Mij zou zo’n plan meteen hebben afgeschrikt, maar Julie deelt het gewoon op in kleine stukjes: elke dag kookt ze één recept.

Stap voor stap

De film is niet alleen ontzettend leuk (met fijne acteurs), maar deed me ook inzien dat je Julies idee op heel veel dingen kunt toepassen. Zo ben ik een deken van twee bij twee meter gaan haken door niet aan de grootte te denken, maar me steeds op één vierkantje te richten. Of: wanneer het niet lekker lukt om aan een stuk te schrijven, zeg ik nu tegen mezelf: je hoeft maar één alinea af te krijgen – vaak lukt de volgende alinea dan ook nog wel, en daarna nog een.

En nu ik plotseling een best wel grote tuin heb, heb ik één stukje grond uitgekozen – recht voor mijn terras – dat ik wil omtoveren tot een bloemenparadijs. De rest laat ik voorlopig verwilderen. Dat deel komt later wel een keer aan de beurt, en natuurlijk verdeel ik dat dan ook in stukjes.”

Je vindt dit verhaal over kleine stappen nemen ook in Flow 9.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Ashley Baxter/Unsplash.com