Het goede nieuws van Karin Sitalsing

Het viel haar op dat er op social media vaak zo de nadruk wordt gelegd op negatief nieuws. Daarom schreef journalist Karin Sitalsing (42) samen met collega-journalist Franka Hummels het boek En dan nu het goede nieuws.

Wat ben je aan het doen?

“Met al het haatzaaien en negatieve nieuws op social media vergeet je bijna dat er ook fijne dingen gebeuren. Kleine initiatieven van gewone mensen, vaak beschreven op de achterpagina van de plaatselijke courant. Van die onopvallende berichtjes worden Franka en ik juist zo blij. Ik dacht: als ze mijn dag beter maken, dan die van anderen misschien ook. Zo kwam ik op het idee voor ons boek.”

Wat staat er zoal in?

“Twaalf heel diverse verhalen. Van twee zusjes (14 en 16) in de Bijlmer die hun eigen school op zondag begonnen omdat ze hielden van schooltje spelen, maar daarmee nu dertig kinderen aan hogere Cito-scores helpen. Tot de vrouw die als enige een snorkelvergunning kreeg voor de Leidse grachten en daar nu touwen voor katten ophangt, schoonmaakt en vissen redt.

En bijvoorbeeld ook een verhaal over vijf vrouwen die hun Friese dorp mobiliseerden om een huis te kopen en op te knappen voor een Syrische familie. Allemaal mensen die iets doen wat ze niet hóeven te doen. Iets verrassends waarmee ze de wereld een klein beetje beter maken.”

Welk interview heeft je het meest geraakt?

“Eén verhaal maakte ik van nabij mee. Ik was achttien toen mijn vriend Pim (19) verongelukte. Net als zijn andere vrienden was ik woedend op de dader. Maar Pims ouders zeiden: ‘Het was een ongeluk, de chauffeur is net zo goed slachtoffer.’ Zij hebben hem niet alleen vergeven maar ook gepleit voor vrijspraak. Ik ken geen mensen met een groter hart.”

Heeft het boek jullie eigenlijk ook veranderd?

“Ja, we betrappen ons erop dat we dingen doen die we eerst niet deden. Franka heeft laatst boodschappen gedaan voor een wanhopige zwerver met een winkelverbod. En sinds ik de visser sprak die ook meteen wasmachines, verfblikken en andere rommel van de zeebodem vist, stap ik niet meer over zwerfvuil heen. Ik raap het op en gooi het in de prullenbak. Stiekem hopen we dat we met ons boek ook anderen aanzetten om eens iets kleins te doen.”

