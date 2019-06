Hoe houd je het leuk met collega’s?

Journalist Sara Madou vindt socializen tijdens en na het werk soms lastig. Hoe geef je je grenzen aan bij collega’s of je baas, zónder dat dat de sfeer en je carrière om zeep helpt?

Je hebt je collega’s al de hele week gezien en zit op vrijdagavond misschien liever in de kroeg of bij je vrienden thuis dan op kantoor met een lauw biertje. Of misschien ben je van de school ‘ik kom op mijn werk om te werken, niet om vrienden te maken’. Toch worden het contact met collega’s en de werk-privébalans steeds belangrijker, als je kijkt naar hoe tevreden we zijn met onze baan.

39% van de Nederlanders zet ‘salaris’ op nummer 1, een daling van zo’n 5% met het voorgaande jaar, terwijl een goede relatie met collega’s (30%) en de werk-privébalans (25%) juist allebei een groei tonen (bron: Salarisverwerker ADP).

Knagend gevoel

Lieke Bezemer is werkcoach bij Happy Working Life en komt strubbelingen op dit vlak vaak tegen: “De een heeft meer behoefte aan rust en personal space dan de ander. Dat heeft niks te maken met egoïsme. Je kunt daar niets aan doen en het maakt je heus geen minder goed mens. Ik geef mensen altijd mee: ga goed na waar je energie van krijgt en wat energie kost. Dan kun je ook makkelijker verantwoorden naar collega’s waarom je iets niet doet, en nemen zij dat weer sneller voor waar aan.”

Het analyseren van je behoeften op dit vlak, begint vaak bij een knagend gevoel. Het idee dat er iets niet lekker zit. Want als je wel vol enthousiasme alle werkborrels afloopt en iedere lunch met collega’s doorbrengt: ook prima natuurlijk. Bezemer: “Het is leerzaam om regelmatig te reflecteren. Waar zitten de plussen en minnen? Wat geeft voldoening en wat is frustrerend? Door dat een paar weken bij te houden, kun je al snel de energievreters lokaliseren. Dat kan dus ook zoiets zijn als een overdosis appjes van collega’s of geklets om je heen.”

Tekst Sara Madou Fotografie Mink Mingle/Unsplash.com