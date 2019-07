Hoera voor de tweede ronde

Meestal doen we het automatisch: iets wat kapotgaat, vervangen door iets nieuws. Maar soms is het leuker − en duurzamer − om net die krent uit de pap te vissen op een vlooienmarkt of in de kringloopwinkel. In Flow 5 staan zeven inzichten en tips, hier lees je er twee.

1. Waarom we doorgaans automatisch kiezen voor nieuwe spullen

Anouk Visser, gedragspsycholoog aan de Behavior Change Academy: “Wij mensen hebben niet de hersencapaciteit om over elke beslissing na te denken, daarom creëren we heel snel gewoonten. Voordat je naar je werk gaat eerst een kop koffie drinken bijvoorbeeld: daar sta je niet elke ochtend bij stil, dat doe je gewoon. Voor spullen geldt iets vergelijkbaars: het zit gebakken in ons systeem om naar iets nieuws te grijpen, omdat we dat altijd zo doen en de kwaliteit waarschijnlijk goed is. Je ziet ook dat nieuwe spullen op een slimme manier worden gepromoot: ‘Op = op’, ‘Laatste aanbieding’.

Daarmee spelen reclamemakers in op ons gevoel van loss aversion: we vinden het vervelend om iets mis te lopen, dus spelen we liever op safe. Dat betekent in dit geval: kopen wat je ziet, want morgen is het er misschien niet meer. Zie je in een winkel de laatste theepot staan in je favoriete kleur, dan triggert dat je systeem – blijkbaar is-ie populair en misschien vind je ’m straks wel nergens anders meer. Dat denkpatroon kun je doorbreken door elke keer bewust stil te staan bij een aankoop.”

2. Hoe je meer waardering krijgt voor wat je al hebt

Hoogleraar Arjen Wals van de universiteit van Wageningen, die zich bezighoudt met sociaal-ecologische duurzaamheid: “Iets kopen is de laatste jaren zo makkelijk geworden dat het niets bijzonders meer is. Je kruipt achter je computer, je scoort snel iets online, je pakt het uit en je gebruikt het even. Dat proces herhaalt zich zodra je opnieuw een knagend gevoel van onbehagen ervaart. Omdat je mensen om je heen ook steeds nieuwe dingen ziet kopen, doe je jezelf voor je gevoel tekort als jij daar niet in meegaat. Het is de kunst om die prikkel te doorbreken, en in plaats daarvan even te bezinnen en rustig te genieten van wat je hebt.”

Als je langer nadenkt voordat je iets koopt en iets zorgvuldig uitzoekt in een tweedehandswinkel waar niet alles voor het grijpen ligt, krijgt een aankoop volgens Wals meer betekenis dan wanneer je snel iets online bestelt wat in een anonieme doos wordt thuisbezorgd. “Iets uit je virtuele mandje heeft geen verhaal, want je hebt niks in je handen gehad en hebt niet met een verkoper gepraat. Juist door dat verhaal krijg je meer waardering voor wat je hebt en gooi je het later niet zo makkelijk weg.”

