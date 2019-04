Kijktip: Documentaire ‘Elena’

In Flow 2 onderzocht journalist Olivia Gagan het Portugese woord ‘saudade’: een mengeling van gemis, nostalgie en verlangen. Dit gevoel komt terug in de Braziliaanse documentaire Elena uit 2012.

In Elena laat de gelijknamige hoofdpersoon de militaire dictatuur in Brazilië en haar zevenjarige zusje achter zich om in New York haar droom na te jagen: ze wil actrice worden. Twintig jaar later gaat haar zusje Petra Costa op zoek naar haar. Ze heeft niet veel meer dan filmpjes, krantenknipsels, een dagboek en brieven. Toch hoopt ze Elena een keer tegen het lijf te lopen. Maar het gaat niet zoals gedacht.

Petra Costa regisseerde de documentaire zelf. Op de website vind je meer informatie.