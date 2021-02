Krijg carrièretips van inspirerende vrouwen tijdens Women’s Visibility Week

Van 1 tot en met 5 maart organiseert BrandedU de Women’s Visibility Week, met een inspirerend online programma waarin 27 vrouwelijke sprekers praten over zichtbaarheid op de werkvloer.

Elke dag kun je online talks bijwonen van verschillende inspirerende vrouwen. Onder andere Mel Jacobs (Chief Information Officer at ABN Amro), Helene van Santen (hoofdredacteur Kek Mama), Sheila Sitalsing (columniste de Volkskrant) en Virginia Yanquilevich (CEO at Dopper) vertellen hun verhaal en delen hun tips en inzichten rondom alles dat met je carrière te maken heeft. De talks zijn gratis, zodat inspiratie voor iedereen toegankelijk is.