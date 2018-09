Leven zonder afval

Als je boodschappen doet met je eigen bakjes en linnen tasjes heb je veel minder afval – en het staat ook nog eens leuk in de kast. Journalist Anneke Bots probeert het uit en krijgt tips van Jessie Kroon, die al vier jaar zo goed als afvalloos leeft met haar zus Nicky.

Jessie: “Kijk eens in je vuilnisbak, dan zie je wat je vooral weggooit en waar dus veel winst te behalen valt.” Bij mij zit het ’m met name in de plastic bakjes en zakjes van eten, vertel ik. “Niet gek,” vindt Jessie, “een gemiddeld persoon maakt per dag zeven verpakkingen open. En loop niet te hard van stapel. Ooit begonnen Nicky en ik samen met een 30-dagen-challenge, maar die is hopeloos mislukt. In zo’n korte tijd kun je je niet een heel nieuwe levensstijl aanleren, het kost tijd om alternatieven te vinden. Begin gewoon met het bannen van wegwerpproducten uit je leven.

Vijftig procent van de plasticsoep bestaat uit single use plastics zoals rietjes, tasjes en flesjes. En dan ga je stap voor stap verder. Als er iets in je voorraadkast leeg is, ga dan op zoek naar alternatieven. Is je shampoo op? Ga eens experimenteren met een shampoobar (een zeepblok om je haar mee te wassen). Is de pasta op, kijk dan of de verpakking anders kan: verpakkingsvrij, of als dat niet lukt, een grotere verpakking. Dat scheelt ook weer. Wanneer je geleidelijk zero waste gaat leven, heb je meer kans dat je het volhoudt en het in je routine meeneemt. Als je eenmaal bezig bent, is het verslavend.”

Voor bijna alles hebben de zussen wel een alternatief gevonden: tanden poetsen doen ze met een bamboeborstel en tandtabletjes of homemade tandpasta, in papier verpakt wc-papier bestellen ze via internet, lippenbalsem maken ze zelf. “Soms is het lastig te vinden, maar er komt steeds iets bij. En een groeiend aantal mensen zoekt vanuit hun expertise naar goede alternatieven. Je kunt zelf ook experimenteren om te ontdekken wat bij je past, bijvoorbeeld met spullen in de badkamer. Kijk naar wat je kunt volhouden. En ja, er blijven altijd dingen over die niet zonder verpakking kunnen, zoals medicijnen of voorbehoedsmiddelen. Dat is ook oké.”

Jessie en Nicky houden een blog bij over leven zonder afval: Het Zero Waste Project.

