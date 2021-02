Liedje bij de lunch: bij Anne Ermens kun je liedjes bestellen

Een liedje bestellen voor bij de lunch, voor jezelf of voor een ander, mét boodschap. Bij zanger en vocal coach Anne Ermens kan het.

In de lockdown is het een stuk lastiger om iemand te laten merken hoeveel je van diegene houdt. Als je elkaar even niet kunt zien, moeten woorden soms genoeg zijn. Anne Ermens maakt een virtuele felicitatie, liefdesverklaring of een lieve dankjewel mooier én persoonlijker met ‘Liedje bij de lunch’. Bestel je een song bij haar, dan zingt ze dat voor jou (of een ander) tijdens een livesessie via Zoom. Ze gebruikt hiervoor een green screen, zodat je op de achtergrond ook nog een korte persoonlijke boodschap van de verzender kunt lezen.

Hoe werkt dat dan precies?

Simpel. Plan een afspraak via de website van Anne en beantwoord drie korte vragen, zodat Anne een geschikt liedje uit kan zoeken. Dan hoef je alleen nog maar tijdens je gereserveerde moment naar Zoom te gaan voor je liedje bij de lunch.