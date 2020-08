Het mooie van social: hoe gebruik je LinkedIn slim?

Inspiratie, vacatures, persoonlijke verhalen… Je kunt alles ‘halen’ en zenden op social media, maar welke platforms voegen echt iets toe? In Flow 6 vertellen vier gebruikers erover. In deze blog vertelt Matthijs Jaspers over zijn ervaring met LinkedIn. Hij gebruikt het platform om met zijn bedrijf The Happy Activist zo veel mogelijk mensen te bereiken.

“Ik maak en deel filmpjes over burgerinitiatieven rondom duurzaamheid, omdat die te weinig aandacht krijgen. Als je het nieuws volgt, denk je dat alles mis is. Ik wil laten zien dat er ook veel goede dingen gebeuren. Voor hoop en inspiratie. Als je ziet dat je buurman iets tofs doet, ben je zelf ook sneller geneigd iets te doen. Ik wil dan ook zo veel mogelijk mensen bereiken.

Ik post mijn filmpjes op LinkedIn, Facebook en Insta, maar LinkedIn werkt voor mij het best. Het bedrijf heeft twee jaar geleden veel veranderingen doorgevoerd om het toegankelijker te maken, met meer nadruk op video. Daardoor is het van een ingeslapen platform ineens een veel leuker netwerk geworden. Op LinkedIn zijn mensen ook genuanceerder, omdat je hele zakelijke netwerk het ziet als je een reactie plaatst.

Dat is meteen ook de kracht: die genuanceerde reacties zijn op andere social media vaak ver te zoeken. En het algoritme is heel vriendelijk voor me. Mensen die mij volgen, zien ook daadwerkelijk mijn berichten. Dat is bij Facebook wel anders: daar bereik ik met een bericht maar vijf procent van mijn volgers. Totdat ik ga betalen en dat vind ik vervelend. LinkedIn heeft een ander verdienmodel. Ik vind het fijn om de initiatieven waarover ik bericht een beetje te helpen.

Op LinkedIn kan ik bedrijven en mensen aan elkaar koppelen – ze zien ook kansen om mee te helpen. Wekelijks gebeuren er mooie dingen in de reacties onder berichten: dat mensen elkaar daar ontmoeten en besluiten de handen ineen te slaan. Natuurlijk is LinkedIn nog steeds een platform voor een soort schaamteloze zelfpromotie en bedoeld voor zakelijk gebruik, maar ik merk dat velen het fijn vinden wat ik post. Op de een of andere manier voorzie ik in een behoefte die zij ook op LinkedIn hebben.”

