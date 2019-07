1971: voor het eerst met de oldtimer op vakantie

In het Flow Zomerboek delen we de vakanties waar we een speciale herinnering aan hebben. Flow’s managing editor Alice van Essen vertelt hoe ze in 1971 met de oldtimer door Engeland reed.

“Voor mijn ouders was dit een bijzondere vakantie: voor het eerst met hun jonge gezin in de old timer naar Engeland. We reden in onze Triumph Vitesse door het mooie en soms desolate landschap van het noordelijkste puntje van Schotland. (Die verlatenheid kwam overigens goed uit, want onderweg moest mijn luier nog weleens verschoond worden). We sliepen in een oud stenen huis, waar de muizen (tot mijn moeders schrik) ’s nachts keutels in mijn babybedje legden en mijn vader schapen leerde scheren van de buurman, een schaapsherder. Het was de zomer waarin mijn ouders verliefd werden op dit land, en we zouden er elk jaar naar terugkeren.

Door de jaren heen ging ik zelf ook houden van de Engelse heuvels, de taal, de onderkoelde humor en lemoncurd. Niet lang na deze vakantie ruilden mijn ouders de donkerblauwe Vitesse in voor een bordeauxrode, een cabriolet. Inmiddels rijd ik er zelf ook in over de Drentse slingerweggetjes, als ik bij mijn ouders ben.”

Tekst en beeld Alice van Essen

