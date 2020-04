Nieuw: Keep What You Love

Niet iedereen heeft er tijd voor natuurlijk, maar er blijken ook best wat mensen thuis de boel lekker aan het opruimen/ontspullen te zijn. Leuk nieuws: samen met Workman Publishers maakten we een nieuw boekje dat erbij kan helpen: Keep What You Love.

IJsblokjesmakers, die oude typmachine, pionnen van een incompleet spel, dat souvenirtje: wil je ze bewaren? Dit boekje helpt je ontspullen. Wat bewaar je, wat kan weg? Onder elke illustratie van Lotte Dirks staan twee vakjes om aan te vinken: ja en nee. Zo beslis je makkelijker (en net wat leuker) wat je wilt houden.

Behalve Lottes illustraties staat het boek vol tips en ideeën over wat je kunt doen met spullen die je moeilijk weg kunt doen. Die kunstwerkjes uit je kindertijd gaan nu vast niet voor het eerst door je handen met daarbij de vraag: wat zal ik er toch mee doen? Goed nieuws, niet alles hoeft weg. Zoals de titel van het boek al zegt: Keep What You Love!

Het boekje is de koop in onze shop .

Fotografie Floor van Koert