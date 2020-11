Nieuwe mensen ontmoeten

Ze had het niet zo op het ontmoeten van nieuwe mensen. Maar toen vreemden zich toch in haar leven mengden, ging journalist Olivia Gagan er anders over denken.



Shakespeare and Company is een boekwinkel in Parijs, gevestigd in een prachtig pand. Oud en smal, met kra­kende houten trappen en verborgen hoekjes waar schrijvers en dichters als Allen Ginsberg en Anaïs Nin ooit hebben zitten lezen en schrijven. Rondreizende schrijvers werken overdag in de winkel, en slapen ’s nachts tussen de schappen. Dat gaat al tientallen jaren zo. De winkel­ eigenaren noemen hen ook wel ‘tuimel­ kruid’.

Het motto van de winkel hangt op een bord boven een deur. Er staat ‘Wees aardig voor vreemden – misschien zijn het vermomde engelen’. In het afgelopen jaar – een jaar waarin ik min of meer toevallig ook een soort tuimelkruid werd dat over de wereld werd geblazen – heb ik geleerd wat dat betekent: gastvrij en aardig zijn voor mensen die je niet kent.

Dag in dag uit hetzelfde

Het jaar daarvoor had ik al een tijd het gevoel dat ik vastzat. Ik zat vastgeroest in een baan in Londen die ik al jaren had, vast aan een appartement waarvan ik het gevoel kreeg dat het te klein was voor alle dingen die ik in mijn leven wilde doen. Ik was het zat om dag in dag uit naar hetzelfde kantoor te gaan, via dezelfde route en tijdens mijn pauzes steeds hetzelfde wandelingetje te maken. Alles wees erop dat ik iets anders moest gaan doen, misschien een beetje risico moest nemen, maar op de een of andere manier kreeg ik de moed om het daad­werkelijk te doen niet bij elkaar geraapt.

Ik realiseerde me dat ik mijn handjes mocht dichtknijpen dat ik geen noemens­waardige problemen had: ik was gezond, had lieve vrienden en een dak boven mijn hoofd. Maar ik voelde me onvoldaan. Mijn leven speelde zich af in een gesloten lus, en ik voelde me cynisch en verveeld. Eigenlijk had ik ook geen zin om nieuw­komers te ontmoeten en in mijn wereld toe te laten. Van nature ben ik sceptisch en ik vind men­sen in eerste instantie maar lastig.

Vreemden ontmoeten

In plaats van vreemden te omarmen en te ontmoeten, vind ik het prettiger om mijn tijd door te brengen met vrienden die ik goed ken en die me dierbaar zijn – en er gaan tientallen jaren overheen voordat ze die status bereiken. Van vreemden – of ze nou romantisch potentieel hadden, mogelijke nieuwe vrienden waren of misschien een nieuw iemand op mijn werk – nam ik totaal geen notie. Achteraf gezien is het me wel duidelijk hoe het kwam dat ik op een avond in een café zat met een vriend, en me van­ achter mijn halflege glas zat te beklagen over het feit dat er nooit iets veranderde.

En toen, zoals dat wel vaker gebeurt, begon het lot groeikansen mijn kant uit te schuiven. Het was alleen aan mij om ze te herkennen en ze te pakken.

De eerste kwam toen een collega me uitnodigde voor haar bruiloft in Delhi, India. Het zou een dure reis worden, mijn vakantiedagen zouden daarna op zijn en behalve de bruid kende ik niemand op de bruiloft… maar ik ging toch.

Dansen in India

India is geen land waar je makkelijk alleen kunt zijn. In de steden is er geen plaats om je af te zonderen – er steken ellebogen in je zij, warme lichamen drukken tegen je aan en overal staan mensen in je oren te tetteren. Indiase bruiloften zijn ook zo: overweldigend, mooi, luidruchtig en overvloedig.

Toen ik aankwam in het hotel waar de drie dagen durende bruiloft zou plaatsvinden, werd ik meteen doorgestuurd naar de gymzaal. Ik wilde eigenlijk eerst even bijkomen in mijn kamer, maar nee… de bruid vertelde me dat ik danspassen moest instuderen, en snel ook.

Dit was vanwege de sangeet­ceremonie: een traditioneel onderdeel van een Indiase bruiloft waarbij de gasten muziek maken, dansen of poëzie voordragen voor de bruid en bruidegom. Ik bevond me dus ineens in een dansstudio waar ik een choreografie moest instuderen met medegasten. Er waren studenten, schoolvrienden van de bruid uit Mumbai en ook New Yorkers, en iedereen had een jetlag.

Dans is een geweldige manier om men­sen te ontmoeten en te leren kennen. Je deelt fysieke ruimte en werkt samen in een poging iets moois te maken en hetzelfde ritme te pakken te krijgen. Iedereen lachte zich een ongeluk terwijl we rondjes draaiden en schudden met onze schou­ders en de choreografie probeerden te onthouden voor de avond daarna. Tegen de tijd dat de bruiloft voorbij was, had ik dagenlang gedanst, verhalen gedeeld en gepraat – en ik realiseerde me hoe weinig ik in het verleden had geprobeerd met vreemden te praten.

De trein gemist