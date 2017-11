Ode aan doelloos hardlopen

Vroeger wilde hij de beste tijd neerzetten, nu loopt Hans Koeleman lange afstanden in een langzaam tempo. Een ode aan het hardlopen zonder ergens naartoe te werken.

Waarom is hardlopen ‘klein geluk’ voor jou?

“Misschien wel vooral omdat je er zo weinig voor nodig hebt. Iedereen kan lopen, of nou ja, je moet wel gezond zijn, maar ik heb het nu niet over wedstrijden lopen of tijden neerzetten. Ik heb het over rustig lopen, tussen de zes à acht kilometer per uur. Je hebt geen fancy kleding nodig, geen super-de-luxe uitrusting. Je zoekt een mooie plek en je gaat lopen. Het is heel minimalistisch: terwijl je voeten de grond raken, schieten je gedachten vaak eerst nog alle kanten op.

Maar op een gegeven moment kom je steeds meer in contact met jezelf. Het is een ontdekkingsreis: naar de wereld om je heen, naar de natuur die je omringt en naar jezelf. Mensen die meedoen aan zo’n lange run, zeggen vaak dat het makkelijker gaat dan ze ooit hadden gedacht. En het klein geluk zit ‘m ook in de croissantjes na afloop en de koffie in dat strandtentje.”

Interview Clementine van Wijngaarden Fotografie Shutterstock