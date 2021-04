Ons nieuwe themanummer gaat helemaal over selfcare

Hoe gaat het met je? Die vraag vind je op de cover van ons allernieuwste themanummer, dat helemaal in het teken staat van selfcare.

Twee keer per jaar maken we bij Flow een anders-dan-anders-nummer. Een themanummer met meer pagina’s, een andere indeling en minder papiersoorten. Deze keer is het thema: selfcare. Want gek genoeg zijn we meestal beter in zorgen voor een ander dan voor onszelf. Herkenbaar?

In Flow 4-2021 vind je onder andere:

Eerlijk zijn naar jezelf en je zorgen delen met anderen is de eerste stap voor goede zelfzorg, leerde journalist Otje van der Lelij.

De vrouwen die er altijd voor je zijn: journalist Alice van Essen zocht uit wat vriendschappen zo speciaal maken.

Selfcare kun je leren: Aaf Brandt Corstius blikt terug op haar lessen in selfcare.

5 illustratoren vertellen wat hen hielp om door deze stille tijd te komen.

Een half jaar onbereikbaar: Gertrude kocht een camper en vertrok naar Canada.

Extra: dossier en inspiratiekaartjes

Af en toe een reminder nodig om iets aardigs voor jezelf te doen? Om in drukke tijden de dingen stap voor stap aan te pakken? De inspiratiekaartjes helpen je om soms even stil te staan en je af te vragen hoe het écht met je gaat.

Achterin Flow 4 zit een gids vol inzichten, praktische tips, apps, podcasts, boeken en interviews voor meer voor jezelf. Om even aan de drukte van alledag te ontsnappen.