Op fietsvakantie door Nederland

Peter van Wieringen trok met zijn gezin op de fiets door Nederland, ze fietsten zo’n 250 kilometer. In het Flow Vakantieboek vertelt hij erover.

“De activiteit van het fietsen, je verplaatsen, dat is de activiteit van de dag,” vertelt Peter. Het maakte de reis voor hen simpel en ontspannen. Juist door de beperkingen die een fietsvakantie met zich meebrengt, had hij een groot gevoel van vrijheid: “Het is echt een andere manier van reizen. Je kunt niet veel meenemen, en dat was prettig: met weinig spullen ben je heel wendbaar.”

Een ander onverwacht leuk aspect van wekenlang samen fietsen, waren de gesprekken die ze onderweg voerden. “Je fietst elke dag naast je kind en bent dus de hele weg in gesprek met elkaar. Terwijl je door bossen en langs velden rijdt, rollen ook de gesprekken als vanzelf. Je hebt echt de tijd om met elkaar te praten. Dat is waar het voor mij om op vakantie om gaat: dat je met elkaar bent en samen avonturen beleeft. Dat kan dus ook gewoon dichtbij en langzaam.”

Op de fiets ben je wel altijd bezig met het weer en het landschap. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met een hittegolf of harde wind? Met de wind in de rug legden Peter en zijn gezin probleemloos 45 kilometer af, maar toen ze een keer met forse tegenwind langs het IJsselmeer fietsten, was twaalf kilometer al een uitdaging. “Het zou ’s middags gaan regenen en we hebben heel erg ons best gedaan om op tijd binnen te zijn. Daar waren we allemaal heel tevreden over.”

Op een andere dag, de heetste van het jaar, fietsten ze van Drenthe naar Friesland. “We zijn in de koelte van de vroege ochtend vertrokken en ontbeten na een uur in een bos. Dat was echt magisch,” vertelt Peter. Een auto is comfortabel, maar op de fiets word je vaker uitgedaagd om creatief te zijn. Elke oplossing die je bedenkt, kan leiden tot een nieuw avontuur.

Tekst Marjolein Bezemer Fotografie Jay Kudva