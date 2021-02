Plaatjes kijken met Marjolijn: Call Me by Monet

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: de beelden van het Instagram-account Call me by Monet.

Op dit account vind je schilderijen van Monet gecombineerd met stills uit de film Call me by your name. Marjolijn: “Het past zo perfect, alsof het zo moet zijn.” Zo vind je een plaatje van de hoofdrolspelers op een terrasje, met op de achtergrond de blauwe tinten van het schilderij Palazzo Contarini. En dan is er een met één van de hoofdrolspelers, die gitaar speelt op een bankje, dat plotseling in het schilderij Gardens of the Villa Moreno, Bordighera lijkt te staan.

We zijn fan van Monet’s schilderijen én de film (en het boek), en die dingen samen zien komen in beeld is een kunstwerk op zich. De beelden zijn ook te bestellen als prints.

Beeld @cmbynmonet