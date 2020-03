Slinger om te downloaden: Let’s stay home

Het is zo’n belangrijke boodschap nu: Let’s stay home. Daarom kun je deze slinger nu downloaden.

Hij zat in het Book for Paper Lovers 4, deze slinger. In de Flow Paper Lovers Facebook groep komen we hem weer volop tegen. Wat mooi om te zien dat jullie hem uit het boek of uit de kast halen en ophangen – in de woonkamer of zelfs voor het raam.

Wil je de slinger ook thuis/voor het raam ophangen? Hieronder kun je hem downloaden.

We hebben twee versies: de oorspronkelijke blauwe (voor wie een kleurenprinter heeft). En een versie in zwart-wit. Die kun je uitprinten op gekleurd papier of zelf inkleuren.

Voor iedereen zonder printer: hopelijk inspireren de letters om zelf een slinger te maken, bijvoorbeeld door de letters na te tekenen.

Hoe werkt het?

Download jouw versie. De pdf bestaat uit 2 pagina’s.

Print op wit of gekleurd papier.

Knip de letters uit en plak de delen aan elkaar.

Download de versie met blauwe letters hier of klik op de afbeelding hieronder.

Download de versie in zwart-wit hier of klik op de afbeelding hieronder.

De slinger komt uit Book for Paper Lovers 4 (2016), deze is helaas niet meer te koop.

Wil je delen hoe jouw slinger erbij hangt? Dat kan in de Flow Paper Lovers Facebook groep of tag ons op Instagram.

Alle actuele informatie over het coronavirus en de regels over onder andere thuisblijven vind je op de site van het RIVM.

Fotografie Caroline Buijs