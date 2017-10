Het tiny house van Martijn en Irene

Hoe is dat nou eigenlijk, wonen in een huis van twintig vierkante meter? Wij vragen het aan tiny housers uit binnen- en buitenland. Het kleine huis van Martijn en Irene staat op een camping in Ouddorp.

Waar staat jullie tiny house?

“We hebben een eigen veld gekregen op camping De Klepperstee in Ouddorp, op het eiland Goeree-Overflakkee. Er ligt een meertje pal naast. ’s Ochtends doe je de deuren open en heb je meteen het idee dat je in de natuur staat. Heerlijk!”

Waarom wonen jullie klein en hoe ging dat in z’n werk?

“We hebben altijd samen in kleine ruimtes gewoond: een camper, caravan, huurhuis van 20 vierkante meter en nu dus een tiny house. In die caravan zaten we als we seizoenswerk deden, dan hadden we in het najaar vier maanden vrij. Na drie jaar wilden we iets anders dan een caravan en dachten we na over een volgende stap. Een tiny house past goed bij ons: toch in een huis wonen, maar op onze eigen manier.

Toen we aan het RDW, een organisatie die goedkeuring moest geven voor ons tiny house, onze plannen vertelden, werden we hard uitgelachen. Vier maanden later werd ons huisje volledig goedgekeurd en mocht het de weg op.”

Wat maakt wonen in een tiny house zo fijn?

“De vrijheid! We hebben het huisje volledig uit eigen zak betaald en nu dus geen hypotheek. Vaste lasten hebben we nauwelijks en dat geeft ons meer tijd en ruimte om te focussen op onze passies en de dingen die we echt leuk vinden. Het huisje is verplaatsbaar, dus we kunnen het overal mee naartoe nemen. En het is heel fijn meer buiten te leven. Less house is more life.”

Zijn er ook minder leuke kanten?

“Vooral in het begin hadden we soms lekkages of kwamen we tot de conclusie dat we sommige dingen toch anders zouden hebben gedaan. Gelukkig was dat allemaal op te lossen. Natuurlijk blijft het een onzeker leven. Je weet niet hoelang je op een plek mag blijven staan en wanneer je weer naar iets anders op zoek moet. Maar dat is het voor ons allemaal waard.”

Wat is jullie tip voor als je overweegt om ook simpeler en met minder spullen te gaan leven?

“Als je zoiets wilt, moet je het gewoon doen. Begin klein met het opruimen van je spullen, bijvoorbeeld. Denk vervolgens bij alles wat je koopt of je het wel echt nodig hebt. Laat je niet verleiden door alle reclames en hypes als je in een winkelcentrum of stad loopt. Probeer geen kick te halen uit het kopen van spullen, maar juist uit ervaringen.”

Fotografie Martijn Wenting