Kunstenaar en ontwerper Ruben maakt kunst met viltstiften

Wat ben je aan het doen?

“Ik onderzoek hoeveel inkt er in een viltstift zit. Tijdens het vullen raakt de pagina langzaam vol en de stift leeg. De kinderstiften van de Hema, Wibra, Ikea, Stabilo en Bruynzeel heb ik al getest. Met die laatste kan ik zelfs twee pagina’s vullen. In de twee uur dat ik bezig ben, hoef ik niet actief te denken. De stift bepaalt het beeld, niet ik. Mijn gedachten kunnen afdwalen, ik kom dichter bij mezelf en krijg ideeën voor nieuwe projecten.”

Hoe kwam je op dit idee?

“In de eerste coronagolf werd mijn contract bij een reclamebureau niet verlengd. Het was eigenlijk de perfecte schop onder mijn kont. In Mexico, waar ik anderhalf jaar heb gewoond, had ik een galerie met prints, T-shirts en notitieboekjes met geïllustreerde kaften. Het kriebelde al een tijdje om weer zelf dingen te gaan maken. Die eerste ‘vrije’ ochtend zat ik in mijn keuken met een stift boven een leeg papier. Er kwam niets, behalve negatieve gedachten: ik kan het niet, het lukt me niet. Ik schreef ze op en toen de pagina vol was, kleurde ik hem zwart om de woorden te wissen. Hoeveel inkt zou er eigenlijk in deze stift zitten, begon ik me gaandeweg af te vragen.”

Wat deed je in Mexico?

“Op mijn negentiende ging ik reizen. Bijna tien jaar woonde ik in Australië, Nieuw-Zeeland, Bali, Cambodja en uiteindelijk Mexico. Ik bleef voor lange tijd op één plek om onderdeel te worden van een andere samenleving. Ik heb cocktails gemaakt in cafés, maar maakte ook de posters voor feestjes en ontwierp logo’s voor winkels. Al sinds mijn vijftiende illustreer ik graag. Als autodidact. Toen ik terugging naar Amsterdam, was dat net zoals in andere landen een uitdaging; oude vrienden waren verdergegaan met hun leven. Het eerste jaar was ik best eenzaam. Mijn werk bij het reclamebureau hielp enorm en inmiddels heb ik weer leuke vrienden.”

Kom je rond van je eigen werk?

“De afgelopen tijd al wel! Ik doe er soms freelance ontwerp-opdrachten naast, maar werk steeds meer als kunstenaar. Met de eerste expositie verkocht ik dertig viltstiftwerken. Ik kon er voor het eerst de vaste lasten mee betalen. Ook ontwikkel ik andere concepten zoals Friends by Friends, waarbij ik vrienden kunstwerken laat afmaken. Ik maak lampjes van eieren en verkoop ‘WasteTees’, T-shirts met foto’s van weggegooide en platgestampte blikjes die ik op straat tegenkom.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ruben de Haas (@coloruben)

