4 vragen aan Elizabeth Olwen, de illustrator van de cover van Flow 7

De Canadese illustrator Elizabeth Olwen die nu in Portugal woont, maakte de illustratie voor op de cover van Flow 7. Ze vertelt over het beeld, haar werk en dankbaarheid.

Hoe heb je de illustratie en de teksten bedacht voor de cover van Flow 7?

‘De afgelopen jaren heb ik heel veel geïnvesteerd in mijn spirituele groei. Mediatie is een deel van mijn dagelijkse routine geworden en heeft me op zo veel manieren positief beïnvloed. Naast de meditatie doe ik ook regelmatig aan yoga en begin ik mijn dag vaak met een gedachte of mantra. Ik heb gemerkt dat dit mijn dag en mijn leven in het algemeen echt verrijkt. Ik wilde een kunstwerk maken op basis van deze mantra’s. Iets wat me op een zachte manier herinnert aan de dingen die me in balans brengen.’

Er staan verschillende teksten in je illustratie. Welke tekst spreekt jou het meest aan?

‘Ik denk dat dit meet fear with curiosity is. Dit concept was nieuw voor mij, maar heeft mijn leven veranderd. Er zijn veel mensen die met angst en bezorgdheid leven en dat is geen gemakkelijke manier. Ik leerde om nieuwsgierig te zijn naar mijn angst. Om vrienden te worden met mijn gevoelens in plaats van mijn kop in het zand te steken en proberen ze niet te zien. Daardoor realiseerde ik me dat dingen niet zo eng waren als mijn verbeelding me wilde laten geloven. Dat was heel bevrijdend.’

Op de cover staat de tekst be grateful. Waar ben jij dankbaar voor?

‘Hoeveel tijd heb je? Haha. Ik ben dankbaar voor de mooie mensen in mijn leven, dat ik elke dag kan doen waar ik van hou en voor mijn vrijheid. Daarnaast ben ik dankbaar voor de aarde en de overvloed die zij biedt om mijn lichaam te voeden. Maar ook voor mijn ervaringen in de natuur die mijn ziel beïnvloeden.

Als laatste ben ik blij met de vele vormen van therapie en de hulpmiddelen die me helpen aanwezig te blijven en me helpen te genieten van dit mooie leven. Dankbaarheid is het tegengif voor angst, dus alles is echt met elkaar verbonden.’

Met welke projecten ben je op dit moment nog meer bezig?

‘Met allerlei leuke dingen. Ik ben net klaar met een grote collectie met illustraties, genaamd Stardust. Daarnaast ben ik bezig met mijn eerste juwelencollectie en mijn tweede badmodecollectie.’

Nieuwsgierig naar het werk van Elizabeth? Neem dan een kijkje op haar website of haar Instagram-pagina.

Interview Rachel Vieth Fotografie Elizabeth Olwen