Of je deze zomer nu op vakantie gaat of niet, je kunt nog altijd op reis door in een boek te duiken. 5x verhalen over reizen en avontuur.

Op avontuur

Wild – Cheryl Strayed

Dit boek ken je misschien al, maar het hoort absoluut in rijtje van reisverhalen thuis. Op haar zesentwintigste bevindt Cheryl Strayed zich op het dieptepunt van haar leven: intens verdrietig om haar overleden moeder, en nu ligt ze ook nog eens in scheiding. Impulsief besluit ze een voettocht van 1600 kilometer te maken, langs de kust van Mexico naar Canada. Alleen en onvoorbereid. Omdat ze niets meer te verliezen heeft. (Luitingh Sijthoff)

Moederstad – Philip Dröge

In Moederstad gaat Philip Dröge in het moderne Jakarta op zoek naar sporen van het oude Batavia. Meer dan drie eeuwen lang woonden zijn voorouders in de stad, zo heeft hij ooit van zijn Indische opa gehoord. Maar wie waren ze? In wat voor stad leefden ze? Hoe is twintig procent Aziatisch DNA in hem terechtgekomen Tijdens een zoektocht naar antwoorden legt hij de historie van de stad én zijn familiegeschiedenis bloot. (Spectrum)

De wildernis in – Jon Krakauer

Misschien herken je dit boek aan de Engelse titel: Into the wild. In april 1992 lift de 24-jarige Chris McCandless naar Alaska om daar de wildernis in te trekken, met niet meer dan een geweer en tien pond rijst op zak. Hij heeft zijn spaargeld aan een goed doel geschonken, zijn auto achtergelaten en het geld in zijn portemonnee verbrand. Vier maanden later wordt zijn lichaam gevonden door een elandjager. Op zoek naar verklaringen voor de drijfveren en verlangens van Chris, werpt Jon Krakauer een verhelderend licht op zijn tocht.

De acht bergen – Paolo Cognetti

Creative director Irene Smit las dit boek over een jongen met een liefde voor de bergen van Italië en schreef erover: “Sommige boeken lees je in één ruk uit, andere gaan heel slow. Eigenlijk hield ik altijd van de in-één-ruk-uit-verhalen. Maar op de een of andere manier werd De acht bergen een boek dat langzaam ging, doordat ik weinig tijd had en er een ander boek tussendoor kwam.

Gek genoeg voelde dat wel passend voor dit verhaal dat in Noord-Italië speelt. De rustige toon, het kabbelende leven van hoofdpersoon Pietro in de stad, de langzame zomervakanties in de bergen, zijn bijzondere vriendschap met Bruno, de wandelingen: dit boek straalt een en al rust uit – terwijl er ook heus nog van alles in gebeurt. Fijn, zo’n boek waarmee het leven weer een tandje langzamer gaat!”

Alleen op de wereld – Hector Malot

Een klassieker, dit kinderboek. Het is het verhaal van de 8-jarige vondeling Rémi die door zijn pleegouders aan straatmuzikant Vitalis wordt verkocht. Daarmee begint zijn lange zwerftocht door het 19e-eeuwse Frankrijk, waarin hij er na de dood van Vitalis helemaal alleen voor komt te staan.

Samenstelling Bente van de Wouw