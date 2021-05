Boekentip: Goedemorgen, ik hou van jou – Shauna Shapiro

Je hersenen trainen voor meer geluk. Dat is het doel van klinisch psycholoog Shauna Shapiro die het boek Goedemorgen, ik hou van jou schreef.

Ze haalt oude wijsheden aan, verweeft die met wetenschappelijk onderzoek en reikt allerlei oefeningen aan die je op weg helpen richting een gelukkig en zinvol leven. Het boek leert je vooral hoe je mindfulness en compassie daarbij kunt gebruiken. Shapiro heeft ook een beroemde Tedx Talk over dit onderwerp: What you practice grows stronger.

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Taisiia Shestopal/Unsplash.com