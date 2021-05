Boekentip: Onderweg – Alleen over het St. Olavspad

Wandelen, wij hebben het de afgelopen tijd veel gedaan. Francine Postma doet in haar boek Onderweg verslag van haar voettocht van Zweden naar Noorwegen.

Francine Postma had al eerder een deel van het St. Olavspad gelopen, het pelgrimspad van bijna zeshonderd kilometer dat van Zweden naar Noorwegen loopt. Maar nu wilde ze solo gaan reizen: ze was moe en had wat alleen-tijd nodig. In Onderweg volg je haar tijdens het wandelen en doet ze verslag van de ontmoetingen die ze onderweg heeft. Het is meer dan een reisdagboek, het staat ook vol tips voor als je zelf wilt wandelen.

Fotografie Jonatan Pie/Unsplash.com