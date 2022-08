Concentratie kwijt? 4 boeken om gefocust te blijven

Uren achter elkaar tikken en je op één ding tegelijk concentreren, het is niet altijd even gemakkelijk. Daarom vier boekentips om geconcentreerd te blijven.

Of je nou thuis, op kantoor of vanuit een koffietent werkt, elke omgeving brengt zo zijn risico’s op afleiding met zich mee. Zijn het geen huisdieren die aandacht nodig hebben, dan zijn er wel de verleidelijke menukaart om door te nemen of collega’s die fluisterend doch hinderlijk hun weekend bespreken.

Gelukkig zijn er veel experts die zich specialiseerden in dit onderwerp. Zo vertelt neuropsycholoog Mark Tigchelaar in zijn boek dat een prikkelarme omgeving niet altijd het recept is voor opperste concentratie. ‘Als we alleen zijn met onze gedachten, pakken we graag iets erbij om ons te vermaken.’ Meer interessante inzichten en handige tips vind je in deze boeken:

4x boeken over (en voor) concentratie

De aandacht verloren – Waarom we ons niet meer kunnen concentreren, Johann Hari (Nijgh & Van Ditmar) Concentratie – Gefocust blijven in tijden van afleiding, Stefan van der Stigchel (Maven Publishing) Focus aan/uit – Dicht de 4 concentratie-lekken en krijg meer gedaan in een wereld vol afleiding, Mark Tigchelaar en Oscar de Bos (Spectrum) Altijd scherp – Manage je energie, niet je tijd, Jim Loehr en Tony Schwartz (Maven Publishing)

Tekst Ruby Wijdenbosch Samenstelling boeken Maud Becker Andreae Fotografie Bruno Emanuelle/Unsplash.com