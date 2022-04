Creatieve verbondenheid #3: Olia Hercules

Caroline Buijs is managing editor bij Flow. Ze coördineert alle creatieve producten en paper goodies en heeft veel contact met illustratoren over de hele wereld. In deze serie blogs laat ze zien wat creatieven wereldwijd doen om hun stem te laten horen en elkaar te steunen.

In plaats van les te geven over het maken van Oekraïense knoedels (dumplings) moest kookboekenschrijver en chef-kok Olia Hercules – geboren in het zuiden van Oekraïne, en inmiddels al jaren wonend in Engeland – in maart noodgedwongen op zoek naar legerlaarzen. Ook gaf ze interviews over haar familie in Oekraïne om meer bewustzijn te kweken over de oorlog.

Online kooklessen

Sinds september 2021 werkte ze aan een kookkanaal en kookschoolproject dat ze op 1 maart zou lanceren, maar ja, die oorlog dus. Inmiddels is haar kookkanaal toch in de lucht. Met onder meer workshops over hoe je dus die fantastisch lekker smakende knoedels kunt maken. Of groenten kunt fermenteren. Mocht het project genoeg opbrengen, dan kan ze ook haar uitgebreide en inmiddels ontheemde familie in Oekraïne steunen. Volg Olia op Instagram of lever een bijdrage via haar Patreon kanaal.

Meer lezen

Tekst Caroline Buijs Fotografie Joe Woodhouse