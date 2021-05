De zelfkennismethode, wat is het en wat kun je ermee?

Soms lijk je iets (keer op keer) mee te maken en kun je maar niet bedenken waar zo’n gedragspatroon bij jezelf vandaan komt. De zelfkennismethode helpt je beter inzicht te krijgen. Journalist Annemiek Leclaire zoekt uit hoe het werkt.

Op tafel liggen zo’n dertig verschillende papiertjes met zinnen in mijn handschrift. Het zijn mijn antwoorden op vragen van Mirjam Hermsen. Zij is als coach en trainer gespecialiseerd in de ZelfKennisMethode (ZKM), een wetenschappelijke methodiek die snel inzicht geeft in gedragspatronen. “Je gaat op zoek naar belangrijke verhalen uit jouw leven die van invloed zijn op wie je nu bent. En die

ga je verbinden met gevoelens. Daardoor zie je een samenhang ontstaan.”

Voorbeeld? “Stel dat je in het dagelijks leven moeite hebt met voor jezelf opkomen, dat je altijd denkt: ik pas me wel aan. Door de vragen en de zinnen van de ZKM zie je ineens: ah, dat deed ik in het verleden ook al! Zo’n gedragspatroon had vroeger een functie, bijvoorbeeld je ouders niet tot last zijn, maar op een gegeven moment werkt die onbewuste strategie niet meer. Misschien zit het voortdurend jezelf wegcijferen je niet alleen in de weg, maar heeft het zelfs tot een burn-out geleid.”

Zo begin je

Sta eens stil bij hoe jij je de laatste tijd over het algemeen voelt en hoe je je graag zou willen voelen. Tip: kies of je je richt op hoe je je voelt in je privéleven of in je werk/studie.

Wanneer je het gevoel…

…helemaal niet ervaart, geef je een 0

…weinig ervaart, geef je een 1

…nogal ervaart, geef je een 2

…namelijk veel ervaart, geef je een 3

…veel ervaart, geef je een 4

…heel veel ervaart, geef je een 5

Wil je ook de zelfkennismethode proberen? Dan kun je bovenstaande afbeelding downloaden of printen.

Wat valt je op?

Bij welke gevoelens zie je het grootste verschil?

Kies één gevoel uit dat je graag meer wilt ervaren in je leven. Welke actie zou je kunnen ondernemen om dit gevoel meer te ervaren?

Kies één gevoel uit dat je graag minder wilt ervaren in je leven. Welke actie zou je kunnen ondernemen om dit gevoel minder te ervaren?

Om eens extra op te letten

De blauwe gevoelens gaan over autonomie en zelfwaardering. Als je deze gevoelens weinig ervaart, kan het helpen om eens een tijd dagelijks bij te houden wanneer je trots bent op jezelf. En schrijf daar dan ook bij wat je doet dat maakt dat je je trots voelt.

De roze gevoelens gaan over contact en eenheid. Als je deze gevoelens weinig ervaart, is het een mooie opdracht om het volgende te onderzoeken. Wie geeft jou een goed gevoel over jezelf? Wie steunt jou? Bij wie kun je terecht om je verhaal te doen? Maak een lijstje van jouw supportteam van maximaal vier personen en zoek de komende tijd regelmatig contact met ze.

De oranje en zwarte gevoelens zeggen iets over hoe positief (oranje) of negatief (zwart) je je de laatste tijd voelt. Als ze ongeveer gelijk scoren is het interessant om jezelf deze vraag te stellen: welk dilemma kost me op dit moment veel energie? En dan: verander wat je kunt veranderen en probeer de rest te accepteren.

Het volledige verhaal lees je in Flow 4-2021.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Milan Popovic/Unsplash.com