Een kijkje in de journal van… Carmen Bolt (Carmens Tekentafel)

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend werken. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s. Deze keer: Carmen van Carmens tekentafel.

Wat maakt het werken in een journal zo fijn?

“Er zijn een aantal dingen die ik enorm leuk en fijn vind aan het werken in een journal. Het eerste is dat de dingen die je maakt direct gebundeld zijn. Het is een soort verzameling. Als je illustreert op losse papieren, wordt het al snel een ‘creative chaos’, waarin het moeilijk is om dingen terug te vinden. Dat brengt me direct op het tweede: je hebt iets om op terug te kijken. Ik vind het heerlijk om een beetje te bladeren in mijn journal. Ideeën opdoen, kijken welke kleurpaletten me eerder inspireerden en genieten van herinneringen. Ik illustreer vaak vanuit een bepaald gevoel, en het leuke is dat ik dat gevoel direct weer heb als ik ‘oude’ illustraties bekijk. Als laatste is een journal makkelijk mee te nemen. Vooral als er een harde kaft omheen zit, heb je een heleboel papieren bij je die je zo in je tas kunt doen zonder je al te veel zorgen te maken over hoe ze er weer uit komen. Daardoor kan je hem bijvoorbeeld makkelijk meenemen op vakantie.”

Wat maak je allemaal in je journal?

“Mijn journal heeft niet echt één thema. Als ik iets zou verzinnen zou het iets worden van ‘alles mag niks moet’. Ik raak snel een beetje gehecht aan een idee, dan is het soms moeilijk om de spontaniteit in de illustratie te houden. De laatste tijd wilde ik veel illustraties maken, en ik merkte dat ik de lat eigenlijk te hoog had gelegd. Dan lijkt het alsof ik er niet meer zo’n zin in heb, maar eigenlijk heb ik dan het idee dat het een te moeilijke taak is. Wat ik dan fijn vind, is om in mijn journal iets makkelijks te maken wat niet te veel tijd kost. Als ik eenmaal bezig ben kom ik vaak vanzelf in de flow, en de ideeën komen dan ook vanzelf. Mijn journal is dus een beetje een samenraapsel van ideeën, uitprobeersels, herinneringen, schetsen en illustraties voor producten.”

Hoe en waarom ben jij gestart met een journal?

“Ik startte met een journal op vakantie, omdat ik bij anderen had gezien dat ze travel journals bijhielden. Die vond ik er niet alleen leuk uitzien, maar ook tof als herinnering. Dus kocht ik een goedkope dummy en nam hem mee op vakantie. Met plezier heb ik hem dat jaar gebruikt, maar daarna wilde ik mezelf meer vrijheid geven. Ook beviel het papier in de dummy me niet heel goed, omdat ik met aquarel werk en het papier kon het water niet goed aan. Dus vroeg ik voor mijn verjaardag een aquarel art journal. Aan het begin moet ik altijd even wennen aan het papier, maar nu ben ik er heel enthousiast over. De aquarel werkt fijn samen met het papier en de texturen zijn prachtig.”

Welke tips zou je mensen willen meegeven die een journal willen starten?

“Doe het op jouw manier. Dat klinkt voor de hand liggend, maar waarschijnlijk heb je al helemaal een idee van hoe je journal eruit moet komen te zien, wat voor soort pagina’s en illustraties erin komen en vooral dat alles heel mooi wordt. Dat was in elk geval wat ik in mijn hoofd had toen ik een journal begon.

Maar uiteindelijk vind ik het vooral fijn om snelle schetsen in te maken, ideetjes in uit te proberen en vooral niet te streng te zijn voor mezelf. Er staan herinneringen in, illustraties die uiteindelijk kaarten zijn geworden of andere producten, maar ook een heleboel ‘mislukte’ pagina’s die ik niet zo mooi vindt. En dat is prima. Dat hoort bij het proces en het is juist leuk dat ik lekker mijn gang kan gaan. Dus maak er vooral van wat voor jou werkt, en heb er dan een heleboel plezier mee.”

Meer lezen

