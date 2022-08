Krijg alvast een sneak peek van Flow 7

Flow 7 ligt over een paar weken in de winkel, maar managing editor Maaike deelt alvast een sneak peek van het nieuwe nummer.

Flow 7 staat in het teken van verandering, over de hele linie. Nieuwe indeling, nieuwe vormgeving, nieuwe rubrieken. Wij mensen zijn doorgaans gewoontedieren, houden liever vast aan het bestaande. Maar hoe verfrissend kan het zijn om uit je comfortzone te gaan, iets anders te proberen, open te staan voor het nieuwe?

In het openingsverhaal van Annemieke Leclaire klinkt de vraag of we zelf veranderd zijn de afgelopen jaren, in een wereld waarin niets hetzelfde bleef. Je raadt het al: ja dus, en die verandering heeft plussen en minnen. Zo lijken we de natuur weer meer te waarderen, en een niet al te volle agenda. Boeken zijn herontdekt, we hebben geleerd dat het kleine evengoed waardevol is. We werden banger, dat ook. Opstandig soms, bewuster van onze kwetsbaarheid.

Volgens toekomstdenker Tessa Cramer is er vooral een openheid ontstaan om dingen anders te doen. ‘De nieuwe ruimte’ noemt ze dat. Herkenbaar, ook voor ons. Want na wat herbezinning besloten we te brainstormen over wat anders kan in Flow. Het resultaat ligt volgende maand in de winkel. We verwelkomen nieuwe columnisten, komen met een nieuwe DIY-cursus en spijkeren je bij in een minicollege. En dan is er nog Flow’s poëziebundeltje, een terugkerend item. Maar er zijn ook dingen ferm overeind gebleven: verhalen, beelden, mensen die inspireren. Want de kern, die koester je.

Verder onder meer:

Crashcourses, wat brengen ze je?

Interview met psychotherapeut en schrijver Amy Bloom

Het leven van Anna Freud

Duurzaam wonen in de stad

Flow 7 verschijnt 10 augustus in de winkels

Meer lezen

Tekst Maaike Beekers Fotografie True Agency/Unsplash